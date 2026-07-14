Închisoare pentru fermierii care folosesc apa din râuri pentru irigații fără aprobare

Ministerul Mediului a pus în dezbatere un proiect legislativ prin care transpune în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2024/1203 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal. Actul normativ introduce sancțiuni penale mai severe pentru o serie de fapte considerate infracțiuni de mediu, inclusiv în domeniul agriculturii și al gospodăririi apelor.

Printre cele mai importante modificări se numără incriminarea captării ilegale a apelor de suprafață și subterane în situațiile în care aceasta poate produce efecte semnificative asupra resurselor de apă. Potrivit proiectului, utilizarea fără drept legal a apei pentru irigații, consum sau alte activități economice poate fi pedepsită cu închisoare de la unu la cinci ani dacă fapta este susceptibilă să afecteze starea ecologică a corpurilor de apă sau rezervele de apă subterană.

Pedepsele cresc progresiv în funcție de gravitatea consecințelor. Dacă sunt produse efectiv daune importante mediului, sancțiunea poate ajunge la închisoare de la doi la șapte ani, iar în cazul unor efecte de amploare, ireversibile sau de lungă durată asupra ecosistemelor acvatice ori a calității apelor, pedeapsa poate varia între trei și zece ani. Proiectul prevede, de asemenea, circumstanțe agravante atunci când faptele sunt comise în arii naturale protejate.

Reguli mai stricte pentru utilizarea pesticidelor și îngrășămintelor

Noile prevederi vizează și utilizarea produselor pentru protecția plantelor și a îngrășămintelor chimice. Producerea, comercializarea sau folosirea unor produse neautorizate pentru culturi destinate comercializării poate fi sancționată cu închisoare de la unu la cinci ani.

Totuși, răspunderea penală nu intervine automat pentru orice abatere administrativă. Conform proiectului, infracțiunea este reținută atunci când utilizarea acestor produse provoacă decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau produce daune semnificative asupra aerului, solului, apei, ecosistemelor, plantelor ori animalelor.

Arderea miriștilor, inclusă între infracțiunile de mediu

Proiectul introduce și sancțiuni penale pentru arderea miriștilor, stufului, tufărișurilor și vegetației ierboase în ariile naturale protejate și pe terenurile supuse refacerii ecologice. Pentru aceste fapte este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de la trei luni la un an sau amendă penală.

Categoria terenurilor supuse refacerii ecologice include suprafețe agricole și forestiere degradate, terenuri afectate de eroziune, alunecări de teren, salinizare, poluare, precum și foste zone miniere sau industriale care necesită lucrări de reabilitare.

Directivă europeană cu termen de transpunere

Directiva (UE) 2024/1203 urmărește armonizarea legislației statelor membre în ceea ce privește combaterea infracțiunilor de mediu și stabilește obligația introducerii unor sancțiuni penale eficiente, proporționale și disuasive pentru încălcările grave ale legislației de mediu.

În România, proiectul Ministerului Mediului modifică mai multe acte normative, inclusiv Legea apelor nr. 107/1996, pentru a alinia legislația națională la cerințele europene.

Noile prevederi se află în faza de proiect și vor trebui să parcurgă procedura legislativă înainte de a intra în vigoare. După adoptare, fermierii, operatorii economici și celelalte categorii de utilizatori ai resurselor naturale vor trebui să respecte noile reguli, în condițiile în care încălcările cu impact semnificativ asupra mediului vor putea atrage răspunderea penală.