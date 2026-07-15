Magazinul E.ON din Bacău se mută într-o nouă locație începând cu 24 iulie

Clienții E.ON din Bacău vor fi primiți, începând cu 24 iulie, într-o nouă locație a magazinului companiei, situată pe strada Ștefan cel Mare nr. 32B, la parterul complexului Arena Residence, în apropierea magazinului Supeco.

Reprezentanții companiei anunță că noul spațiu a fost amenajat pentru a oferi condiții mai bune de relaționare cu clienții, fiind mai modern, mai confortabil și mai accesibil.

Potrivit E.ON, în noul magazin vor fi disponibile aceleași produse și servicii ca și până acum, iar clienții vor beneficia de consultanță personalizată din partea echipei companiei, într-un spațiu reorganizat pentru o experiență mai eficientă. Compania reamintește că accesul în magazin se va face în continuare pe bază de programare, prin platforma eBooking.

Programul de funcționare al noului magazin este:

Luni, marți, miercuri și vineri: 08:00 – 16:00;

Joi: 10:00 – 18:00.