Aplicația e-Terra rămâne indisponibilă până la sfârșitul săptămânii, după un atac cibernetic asupra ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra va rămâne indisponibilă cel mai probabil până la finalul acestei săptămâni, după ce instituția a fost ținta unui atac cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria sa.

Potrivit unui comunicat transmis de ANCPI, incidentul a afectat o parte dintre sistemele informatice ale instituției, motiv pentru care, începând de marți, 14 iulie, toate sistemele informatice gestionate de agenție, inclusiv aplicația e-Terra și adresele oficiale de e-mail, sunt nefuncționale.

Instituția subliniază însă că datele administrate prin sistemele sale informatice sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma atacului.

„Precizăm că datele administrate prin sistemele informatice gestionate de ANCPI sunt în siguranță și nu au fost compromise în urma acestui incident”, transmite agenția.

În prezent, circumstanțele atacului sunt investigate de instituțiile competente ale statului, în timp ce echipele tehnice ale ANCPI lucrează la restabilirea funcționării sistemelor în condiții de siguranță.

Reprezentanții agenției estimează că aplicația e-Terra nu va putea fi utilizată până la sfârșitul săptămânii curente și promit că vor comunica noi informații imediat ce acestea vor fi disponibile.

ANCPI își cere scuze utilizatorilor pentru disconfortul creat și afirmă că depune toate eforturile pentru reluarea activității în cel mai scurt timp posibil.