Unde se iau cele mai mari note la fiecare disciplină? Campionii Bacalaureatului 2026 în județul Bacău

Dincolo de clasamentele generale ale liceelor, rezultatele Bacalaureatului 2026 scot la iveală o competiție la fel de interesantă între discipline. Cine are cei mai buni matematicieni? Unde se obțin cele mai mari note la Informatică, Istorie sau Anatomie? Analiza mediilor pe discipline, după soluționarea contestațiilor, arată că excelența este împărțită între mai multe colegii din județ.

Dacă în urmă cu câțiva ani un singur liceu domina aproape toate clasamentele, rezultatele din acest an arată un peisaj mult mai echilibrat. Fiecare disciplină are propriul campion.

Matematică (profil Matematică-Informatică)

La una dintre cele mai dificile probe ale examenului, primul loc revine fără emoții Colegiului Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău, unde media candidaților a ajuns la 9,54.

Podiumul este completat de:

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 9,29

– Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău – 9,14

Rezultatele confirmă tradiția acestor colegii în pregătirea elevilor pentru profilurile reale.

Informatică intensiv C/C++

Surpriza vine la proba de Informatică.

Aici, liderul județului este Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, cu o medie impresionantă de 9,29, depășind chiar și Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, care înregistrează 9,10.

Pe următoarele locuri se află:

Colegiul Național „Costache Negri” Târgu Ocna – 8,93

– Colegiul Național „Ferdinand I” – 8,80

Este una dintre cele mai interesante schimbări ale clasamentului din acest an.

Matematică (Științele Naturii)

La profilul Științele Naturii, cea mai mare medie aparține Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, cu 8,87.

Foarte aproape se situează:

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 8,75

– Colegiul Național „Ferdinand I” – 8,58

– Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 8,42

Fizică

La Fizică, primul loc este ocupat de Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, cu media 9,16.

Urmează:

Colegiul Național „Ferdinand I” – 9,12

– Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 9,06

– Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 8,95

Chimie organică

Cea mai mare medie din județ la această disciplină este una dintre cele mai ridicate din întregul examen.

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești obține 9,57, fiind lider detașat.

Pe următoarele poziții se află:

Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești – 9,41

– Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 9,20

– Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 9,07

Anatomie și fiziologie

La disciplina preferată de mulți dintre viitorii studenți la Medicină, primul loc aparține Colegiului Național „Ferdinand I”, cu media 9,50.

Foarte aproape se situează:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 9,33

– Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 9,15

– Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 9,14

Istorie

Și la profilurile umaniste competiția este spectaculoasă.

Cea mai mare medie la Istorie a fost obținută de Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău, care a atins 9,61.

Clasamentul continuă cu:

Colegiul Național „Ferdinand I” – 9,44

– Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” – 9,31

– Colegiul Economic „N.V. Karpen” – 9,16

Geografie

La Geografie, lider este tot Colegiul „N.V. Karpen”, cu media 9,28, urmat foarte aproape de:

Colegiul „Mihai Eminescu” – 9,21

– Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 9,22

– Colegiul Național „Grigore Moisil” Onești – 9,19

Acest rezultat confirmă că liceele cu profil economic și tehnologic pot obține performanțe remarcabile și la disciplinele umaniste.

Logică și argumentare

La una dintre probele cu cele mai multe note mari, Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” ocupă primul loc, cu media 9,55.

Foarte aproape se află:

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” – 9,40

– Colegiul Național „Vasile Alecsandri” – 9,36

– Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești – 9,23

Pedagogicul domină la propria specializare

La profilul pedagogic, Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” confirmă reputația pe care o are de ani de zile.

Elevii au obținut:

9,23 la Logică;

la Logică; 8,67 la Matematică;

la Matematică; 8,58 la Geografie.

Cine adună cei mai mulți „campioni”

Privind ansamblul disciplinelor, se conturează un clasament al liceelor care au obținut cele mai multe locuri întâi:

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” domină disciplinele umaniste, fiind lider la Istorie și Fizică și având rezultate excelente la Geografie și Științele Naturii.

domină disciplinele umaniste, fiind lider la Istorie și Fizică și având rezultate excelente la Geografie și Științele Naturii. Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” rămâne reperul județului la Matematică și Logică.

rămâne reperul județului la Matematică și Logică. Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești impresionează prin performanțele la Informatică și Chimie Organică, confirmând că este unul dintre cele mai puternice licee din județ pe profilurile reale.

impresionează prin performanțele la Informatică și Chimie Organică, confirmând că este unul dintre cele mai puternice licee din județ pe profilurile reale. Colegiul Național „Ferdinand I” se remarcă prin cea mai mare medie la Anatomie și prin rezultate constante în toate disciplinele.

se remarcă prin cea mai mare medie la Anatomie și prin rezultate constante în toate disciplinele. Colegiul Economic „N.V. Karpen” produce una dintre surprizele sesiunii, cu rezultate de top la Geografie și un loc în elita județeană la Istorie.

O competiție care ridică ștacheta

Rezultatele pe discipline arată că performanța nu mai este concentrată într-un singur liceu. Fiecare colegiu de elită din județ are propriile puncte forte și reușește să formeze elevi de excepție în anumite domenii.

Pentru viitorii absolvenți de gimnaziu, concluzia este clară: alegerea liceului nu ar trebui făcută doar în funcție de renume, ci și de profilul pe care doresc să îl urmeze. Iar cifrele Bacalaureatului 2026 demonstrează că, în județul Bacău, excelența poate fi găsită în mai multe locuri, fiecare cu propria specializare.