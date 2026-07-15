RAR vine în sprijinul fermierilor: ITP și cartea de identitate pentru tractoare și utilaje agricole pot fi făcute direct în teren

Fermierii care dețin tractoare și utilaje agricole nu mai sunt nevoiți să le transporte până la reprezentanțele Registrului Auto Român (RAR) pentru efectuarea inspecției tehnice periodice (ITP) sau pentru obținerea cărții de identitate a vehiculului (CIV). Prin campania „Venim noi la voi!”, instituția continuă și în acest an verificările realizate chiar la locul unde sunt utilizate utilajele.

Programul, lansat în urmă cu cinci ani ca proiect-pilot, s-a transformat într-un serviciu permanent, după ce mii de tractoare și utilaje agricole au fost verificate în teren de specialiștii RAR. Scopul campaniei este de a reduce timpul și costurile fermierilor, în special în zonele în care transportul utilajelor până la o reprezentanță RAR este dificil și costisitor.

Registrul Auto Român reamintește că tractoarele și utilajele agricole care circulă pe drumurile publice trebuie să dețină o carte de identitate a vehiculului și o inspecție tehnică periodică valabilă. Lipsa acestor documente poate avea consecințe serioase, iar punerea în circulație a unui tractor neînmatriculat sau neînregistrat ori conducerea acestuia fără permisul corespunzător pot atrage răspunderea penală, în condițiile prevăzute de lege.

Pentru organizarea verificărilor în teren, proprietarii utilajelor pot solicita în scris deplasarea echipelor RAR. Instituția precizează însă că aceste acțiuni sunt programate în funcție de disponibilitatea reprezentanțelor teritoriale.

RAR recomandă ca solicitările să fie centralizate prin intermediul primăriilor sau al unui reprezentant desemnat al fermierilor. Acesta poate coordona aspectele logistice, precum alegerea unui spațiu adecvat pentru verificări, astfel încât să nu fie afectată circulația rutieră, asigurarea unei suprafețe betonate necesare testării sistemului de frânare și reunirea unui număr minim de cinci utilaje pentru ca deplasarea echipei tehnice să fie eficientă.

Prin această inițiativă, Registrul Auto Român urmărește să faciliteze accesul agricultorilor la serviciile tehnice obligatorii și să contribuie la creșterea gradului de conformare cu normele privind circulația utilajelor agricole pe drumurile publice.