Accident pe DN2, în zona localității Cleja. Un șofer a fost rănit ușor

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineață, în jurul orei 08:50, pe DN2 (E85), între Adjud și Bacău, în zona localității Cleja, județul Bacău.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în accident au fost implicate un microbuz, în care se afla doar conducătorul auto, și un autocamion.

În urma impactului, șoferul microbuzului a suferit răni ușoare, fiind asistat medical la fața locului de echipajele de intervenție.

La momentul transmiterii informației, autoritățile desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. Traficul în zonă se desfășoară sub supravegherea polițiștilor, iar conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

COMUNICAT ISU BACĂU:

În această dimineață, 15 iulie 2026, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău a fost solicitat să intervină pentru gestionarea efectelor unui accident rutier produs în comuna Faraoani, satul Faraoani.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, un echipaj SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Răcăciuni, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În accident au fost implicate trei persoane.

În urma evaluării medicale efectuate la fața locului, acestea au refuzat transportul la spital.

Pompierii militari au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor, în vederea eliminării oricărui risc la locul producerii accidentului.