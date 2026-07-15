Morminte vechi de peste 5.000 de ani de la Brad, readuse în atenția comunității științifice. Un colier spectaculos oferă noi indicii despre începutul Epocii Bronzului

Un studiu recent semnat de cercetătorii V. Diaconu și G.-D. Hânceanu readuce în atenția comunității științifice unul dintre cele mai importante situri arheologice din județul Bacău – fortificația dacică de la Brad, identificată cu vechea Zargidava. Cercetarea reanalizează patru morminte preistorice descoperite în timpul săpăturilor sistematice coordonate de regretatul arheolog dr. Vasile Ursachi și aduce informații noi despre practicile funerare din perioada de tranziție dintre Eneolitic și începutul Epocii Bronzului.

Descoperite în campaniile arheologice desfășurate în anii 1966, 1971 și 1984, mormintele au fost cercetate încă de la momentul descoperirii, însă până în prezent nu au beneficiat de o analiză unitară. Potrivit autorilor, literatura de specialitate conținea informații incomplete și chiar unele erori, motivate de lipsa unei reevaluări integrate a materialelor și documentației de arhivă.

Noua cercetare valorifică fotografii inedite din arhiva săpăturilor și redesenează întregul inventar funerar păstrat, oferind o imagine mult mai clară asupra acestor complexe arheologice.

Înmormântări în poziție chircită și ofrande funerare

Cele patru morminte analizate aparțin unei comunități din perioada timpurie a Epocii Bronzului, datată la cumpăna mileniilor IV-III î.Hr., fiind asociată culturii Horodiștea.

Defuncții au fost depuși în poziție chircită, fie pe partea stângă, fie pe partea dreaptă, un ritual caracteristic epocii. Într-unul dintre morminte a fost identificată o înmormântare dublă, aparținând unui bărbat matur și unui copil de vârstă foarte mică, probabil rude apropiate.

Lângă scheletul adultului a fost descoperit un vas ceramic care conținea oase de animale, interpretate de cercetători drept ofrande funerare, un detaliu important pentru înțelegerea credințelor și ritualurilor practicate în urmă cu peste cinci milenii.

Cel mai spectaculos obiect: un colier realizat din materiale exotice

Piesa care atrage cel mai mult atenția este însă inventarul unui alt mormânt: un colier alcătuit din 90 de mărgele.

Acesta combina trei tipuri de materiale:

mărgele tubulare din scoici marine de tip Dentalium ;

; mărgele discoidale realizate din rocă vulcanică roșiatică;

mărgele din scoică de apă dulce (Unio).

Potrivit cercetătorilor, scoicile Dentalium reprezintă descoperiri extrem de rare în estul Carpaților pentru această perioadă și indică existența unor rețele de schimb pe distanțe considerabile. Materia primă putea proveni din depozite fosile din Transilvania sau chiar din regiuni aflate astăzi în Serbia ori Ungaria.

În același timp, mărgelele din rocă vulcanică au necesitat un efort tehnologic important pentru perforare și prelucrare, ceea ce sugerează că podoaba avea și o puternică valoare simbolică sau socială.

Descoperiri rare pentru valea mijlocie a Siretului

Autorii subliniază că mormintele de la Brad se numără printre foarte puținele complexe funerare cunoscute din începutul Epocii Bronzului în zona mijlocie a văii Siretului. Compararea lor cu descoperiri similare de la Bogdănești, Cârligi, Costișa sau Târpești contribuie la conturarea unei imagini mai clare asupra comunităților care au trăit în această regiune înainte de apariția culturii dacice.

Potrivit concluziilor studiului, este foarte probabil ca numărul inițial al mormintelor să fi fost mai mare, însă o parte dintre ele au fost distruse în timp de intervențiile umane și de locuirile succesive din același sit.

O nouă valorificare a cercetărilor lui Vasile Ursachi

Situl arheologic de la Brad este cunoscut în special pentru vestigiile dacice ale cetății Zargidava, însă cercetările au demonstrat că zona a fost locuită cu multe milenii înainte.

Săpăturile sistematice care au dus la descoperirea acestor morminte au fost coordonate de dr. Vasile Ursachi, unul dintre cei mai importanți arheologi ai Moldovei. Publicarea detaliată și reinterpretarea acestor complexe funerare au fost realizate acum de cercetătorii V. Diaconu și G.-D. Hânceanu, care au completat informațiile existente cu documente de arhivă, fotografii inedite și o nouă analiză a inventarului arheologic.

Studiul contribuie la o mai bună înțelegere a practicilor funerare și a organizării sociale din comunitățile care au trăit în estul Carpaților la începutul Epocii Bronzului, oferind totodată noi argumente privind importanța sitului de la Brad în preistoria României.