Se amână închiderea circulației pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7). Lucrările continuă fără restricții de trafic

Închiderea circulației rutiere pe Varianta Ocolitoare Bacău (A7), programată inițial pentru perioada 15 iulie – 31 august 2026, a fost amânată, au anunțat autoritățile.

Restricția urma să fie instituită pe sectorul cuprins între km 0+000 și km 20+300, pentru executarea lucrărilor de racordare a variantei ocolitoare la noul tronson al Autostrăzii A7.

Potrivit informațiilor transmise în urma consultărilor dintre antreprenorul lucrărilor și reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), în această etapă vor fi executate lucrări în afara părții carosabile existente, fără a fi necesară închiderea circulației.

Decizia are ca scop reducerea perioadei de disconfort pentru participanții la trafic și menținerea circulației pe centura Bacăului pe durata acestor intervenții preliminare.

Autoritățile precizează că, în funcție de evoluția șantierului, va fi stabilită ulterior perioada în care traficul va trebui restricționat. Aceasta se va încadra în intervalul deja avizat de CNAIR și Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția Rutieră și va fi comunicată din timp șoferilor.