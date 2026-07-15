Adolescent de 15 ani, salvat la SJU Bacău după o cădere de la etajul 4. După 22 de zile de spitalizare, merge din nou

Un adolescent în vârstă de 15 ani, care a suferit un traumatism extrem de grav în urma unei căderi de la etajul al patrulea, a fost salvat de echipa multidisciplinară a Spitalului Județean de Urgență Bacău. Tânărul, care a ajuns în stare critică la spital, cu 10 fracturi ale membrelor și craniului, precum și cu multiple alte leziuni posttraumatice, a fost externat după 22 de zile de spitalizare, iar în prezent merge din nou și s-a reintegrat în familie și la școală.

Potrivit reprezentanților unității medicale, cazul a necesitat intervenția coordonată a medicilor din Compartimentul de Primiri Urgențe, ATI Copii, Chirurgie și Ortopedie Pediatrică, Blocul Operator Pediatrie, Radiologie și Imagistică Medicală, Laboratorul de Analize Medicale, precum și a specialiștilor în neurochirurgie, chirurgie oro-maxilo-facială, stomatologie, psihiatrie, psihologie și asistență socială.

„După stabilizarea în Terapie Intensivă, adolescentul a fost supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru multiplele fracturi pe care le prezenta. Intervenția chirurgicală inițială a durat peste șase ore. Au urmat numeroase zile de îngrijire atentă, monitorizare permanentă și recuperare. După 22 de zile de spitalizare, pacientul a fost externat, revenind ulterior pentru îndepărtarea materialelor de osteosinteză. În prezent, merge din nou, reintegrându-se în familie și la școală”, a declarat dr. Mihai Gălinescu, medic-șef al Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.

Medicul a subliniat că astfel de cazuri demonstrează nivelul de competență și capacitatea de mobilizare a echipelor medicale implicate în gestionarea urgențelor majore, prin colaborarea permanentă dintre toate specialitățile.

La rândul său, dr. Ovidiu Buțiurcă, medic primar în cadrul Secției Chirurgie și Ortopedie Pediatrică și chirurgul curant al pacientului, a descris intervenția drept una dintre cele mai solicitante.

„A fost un caz dificil, solicitant pentru întreaga echipă. În final, nu rămâne decât imensa bucurie de a-l vedea pe acest copil recuperat și cu viitorul în față”, a afirmat medicul.

Managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău, Ion-Marius Savin, a precizat că evoluția favorabilă a pacientului confirmă atât profesionalismul echipelor medicale, cât și importanța investițiilor realizate în ultimii ani în infrastructura și dotarea secțiilor de chirurgie și ortopedie pediatrică.

„Faptul că un adolescent care a ajuns la noi în stare critică, după un traumatism devastator, merge astăzi din nou și s-a întors la familie și la școală reprezintă cea mai puternică măsură a muncii unei echipe și a investițiilor pe care le realizăm”, a declarat managerul SJU Bacău.