Gimnastică: Băcăuanca Elena Maria Cerguță, triplă medaliată la „Rising Stars”!

La concursul internațional derulat la Ploiești, componenta CNOPJ Deva descoperită și antrenată la SCM Bacău de Mihaela Bucur și Alexandra Roșu a cucerit două locuri 1 la individual compus, respectiv cu echipa României și locul 3 la bârnă

Elena Maria Cerguță (SCM Bacău) este o viitoare stea a gimnasticii. La propriu și la figurat. Nu întâmplător ea a fost una dintre laureatele concursului internațional intitulat, cât se poate de sugestiv, „Rising Stars”. Băcăuanca în vârstă de 15 ani a strălucit ca o atentică stea la competiția ce a reunit, weekendul trecut, în sala „Olimpia” din Ploiești, gimnaste din România, Grecia, Croația, Malta și Azerbaidjan.

Astfel, după cele trei medalii adjudecate, la finalul lui mai, la o altă întrecere internațională de top, „Nadia Comăneci International Cup – Perfect 10”, Elena Cerguță s-a „repetat” la „Rising Stars” cu trei noi reușite.

Componentă, începând de luna trecută, a lotului de junioare CNOPJ Deva, gimnasta formată și antrenată la SCM Bacău de Mihaela Bucur și Alexandra Roșu a cucerit de două ori locul 1, la individual compus, respectiv cu echipa României, trecându-și în cont și un bronz la bârnă. Performanța Elenei Maria Cerguță este cu atât mai importantă cu cât „Rising Stars”, care a readus gimnastica internațională la Ploiești după o pauză de 17 ani, a contat, conform FRG, și ca a doua etapă de selecție pentru Campionatele Europene, atât la senioare, cât și la junioare.

„Felicitări, Elena! Suntem mândre de tine și de încă o competiție încheiată cu rezultate extraordinare! Munca, ambiția și determinarea ta se transformă, de fiecare dată, în performanțe deosebite. Îți dorim să rămâi la fel de perseverentă, să ai parte de multe reușite și să urci mereu pe cele mai înalte trepte ale podiumului”, a fost mesajul celor două antrenoare de club ale „stelei” băcăuane, Mihaela Bucur și Alexandra Roșu.