Accident rutier pe strada Gării din Bacău: o ambulanță și un autoturism au fost implicate într-o coliziune

Un accident rutier s-a produs, miercuri, pe strada Gării din municipiul Bacău, unde o ambulanță și un autoturism au fost implicate într-o coliziune.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție și alte ambulanțe, pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației. Din imaginile surprinse imediat după impact, autoturismul implicat a rămas avariat pe carosabil, iar traficul în zonă s-a desfășurat cu dificultate.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat informații oficiale privind numărul persoanelor rănite sau starea acestora. Polițiștii au demarat cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul și cine se face responsabil de producerea acestuia.

Circulația pe strada Gării a fost îngreunată pe durata intervenției echipajelor de urgență.

Vom reveni cu informații imediat ce Inspectoratul de Poliție Județean Bacău va transmite detalii oficiale privind accidentul.