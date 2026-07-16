De pe Valea Trotușului pe podiumul mondial FIRST LEGO League. Trei elevi din Dofteana, printre artizanii succesului echipei ȘTIM DC din Onești

Echipa de robotică ȘTIM DC a Colegiului Național „Dimitrie Cantemir” din Onești a obținut una dintre cele mai importante performanțe internaționale din istoria învățământului băcăuan, clasându-se pe podium la International Open Mexico 2026, competiție desfășurată la Guadalajara și dedicată celor mai bune echipe FIRST LEGO League din lume.

Printre elevii care au contribuit la acest rezultat se numără și George Vivian Cazacu, Georgiana Denisa Melinte și Estera Uglea, trei tineri din comuna Dofteana, dovadă că performanța în domeniul tehnologiei nu ține de locul în care te-ai născut, ci de pasiune, muncă și perseverență.

O competiție între cele mai bune echipe din lume

International Open Mexico reunește anual echipe de robotică din numeroase țări, fiecare calificată în urma unor competiții naționale sau regionale. Participanții trebuie să demonstreze nu doar cunoștințe solide de programare și mecanică, ci și capacitatea de a lucra în echipă, de a inova și de a găsi soluții eficiente în condiții de concurs. Sub coordonarea profesoarei Otilia Panfil, elevii din Onești au proiectat, construit și programat un robot autonom capabil să îndeplinească misiuni complexe pe terenul de concurs, respectând regulamentele stricte ale competiției FIRST LEGO League. Pe lângă performanța tehnică, echipa a fost evaluată pentru proiectul de inovare, colaborare și modul în care membrii săi au lucrat împreună, criterii esențiale în filosofia competiției.

Trei elevi din Dofteana, parte a unei performanțe mondiale

Succesul echipei are și o puternică componentă locală. Trei dintre membrii săi provin din comuna Dofteana și au avut un rol important în pregătirea proiectului. George Vivian Cazacu, Georgiana Denisa Melinte și Estera Uglea au făcut naveta pentru a participa la antrenamente și au petrecut luni întregi perfecționând robotul și strategiile de concurs. Performanța lor demonstrează că elevii din mediul rural pot concura cu succes la cel mai înalt nivel internațional atunci când beneficiază de profesori dedicați și de sprijinul comunității.

Sprijinul comunității a făcut posibilă deplasarea în Mexic

Participarea la competiția mondială a presupus costuri importante, imposibil de suportat doar de familiile elevilor. Primăria și Consiliul Local Dofteana au contribuit financiar la deplasarea celor trei elevi, oferindu-le șansa de a reprezenta România într-una dintre cele mai prestigioase competiții de robotică dedicate tinerilor. După întoarcerea din Mexic, elevii și mentorul lor au fost primiți la Primăria Dofteana, unde au mulțumit administrației locale pentru sprijinul acordat și au oferit primarului Ioan Bujor un suvenir adus din Guadalajara.

„Când acești trei copii minunați din Dofteana au plecat spre Mexic, au luat cu ei speranțele întregii noastre comunități. Să îi vedem întorși pe podiumul mondial, alături de colegii lor din Onești, este o mândrie pentru întreaga comună. Investiția în educația lor nu a fost o cheltuială, ci o investiție în viitor. Ei demonstrează că și dintr-o comunitate rurală pot pleca tineri capabili să concureze la cel mai înalt nivel internațional.”

— Ioan Bujor, primarul comunei Dofteana

Administrația locală analizează posibilitatea acordării titlului de Cetățean de Onoare al comunei Dofteana celor trei elevi, în semn de recunoaștere pentru rezultatul obținut.

Cum a fost construit robotul

Robotul utilizat în competiție respectă regulamentul FIRST LEGO League Challenge și este construit exclusiv din componente LEGO. Acesta este echipat cu un hub inteligent LEGO, motoare pentru deplasare și acționarea mecanismelor, precum și senzori de culoare, giroscop și senzor de distanță, care îi permit să se orienteze autonom pe terenul de concurs. Unul dintre elementele apreciate de juriu a fost sistemul modular conceput de elevi, care permite schimbarea rapidă a atașamentelor între misiuni. Într-o competiție în care fiecare secundă contează, această soluție tehnică a contribuit la eficiența robotului. Programarea a fost realizată folosind mediul oficial LEGO și limbajul Python, iar algoritmii dezvoltați de echipă au permis executarea precisă și autonomă a traseelor și a misiunilor.

Rolurile celor trei elevi

În cadrul echipei, fiecare dintre cei trei elevi din Dofteana a avut responsabilități bine definite. George Vivian Cazacu s-a ocupat de partea mecanică și de proiectarea sistemului modular al robotului. Georgiana Denisa Melinte a avut un rol esențial în dezvoltarea și testarea programelor care controlau robotul în timpul probelor. Estera Uglea a coordonat documentația tehnică și prezentarea proiectului în fața juriului internațional, contribuind și la evaluarea criteriilor privind colaborarea și valorile FIRST.

O performanță care vorbește despre viitor

Rezultatul obținut la Guadalajara reprezintă mai mult decât o medalie într-o competiție de robotică. El arată că investițiile în educație, profesorii dedicați și implicarea comunității pot crea oportunități reale pentru tineri, indiferent de mediul din care provin. Pentru județul Bacău și pentru Valea Trotușului, performanța echipei ȘTIM DC este un exemplu că excelența poate fi construită prin muncă, perseverență și colaborare.

Cifrele succesului

Competiția: International Open Mexico 2026

Locul desfășurării: Guadalajara, Mexic

Echipa: ȘTIM DC – Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești

Mentor: prof. Otilia Panfil

Elevi din Dofteana: George Vivian Cazacu, Georgiana Denisa Melinte și Estera Uglea

Domeniul competiției: FIRST LEGO League Challenge