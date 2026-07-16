Harta performanței liceelor din Bacău: cine urcă, cine coboară și unde se dă cea mai mare luptă pentru admitere

Analiza evoluției ultimilor ani arată că, deși marile colegii naționale își păstrează pozițiile de lider, competiția dintre liceele din județul Bacău devine tot mai interesantă. Unele unități de învățământ au reușit să atragă elevi tot mai bine pregătiți, în timp ce altele au înregistrat fluctuații importante ale ultimelor medii de admitere.

Rezultatele examenului de Bacalaureat din 2026 confirmă ceea ce se observă de mai mulți ani: performanța unui liceu începe încă din momentul admiterii în clasa a IX-a. Analiza mediilor de admitere din perioada 2019–2025 oferă o imagine clară asupra modului în care s-a schimbat competiția între liceele teoretice din județ.

Trioul de elită rămâne neschimbat

Indiferent de profilul analizat, trei colegii continuă să domine învățământul teoretic băcăuan:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”;

Colegiul Național „Ferdinand I”;

Colegiul Național „Vasile Alecsandri”.

La specializarea Matematică-Informatică, ultimele medii de admitere au rămas constant peste pragul de 9 în cazul acestor colegii, confirmând că aici ajung, în general, elevii cu cele mai bune rezultate la Evaluarea Națională.

Deși diferențele dintre ele sunt mici și se schimbă de la un an la altul, aceste trei instituții formează, practic, primul eșalon al educației liceale din județ.

Matematica-Informatică rămâne profilul vedetă

Datele arată că profilul Matematică-Informatică continuă să fie cel mai competitiv.

În ultimii ani, ultima medie de admitere la acest profil a depășit frecvent nota 9 la colegiile de top, iar în unele sesiuni s-a apropiat chiar de 9,5.

Acest lucru explică și rezultatele foarte bune obținute ulterior la Bacalaureat. Elevii care intră cu medii foarte mari într-un astfel de profil sunt, în mod firesc, și cei care obțin cele mai ridicate note la examenul maturității.

Științele Naturii câștigă teren

Unul dintre cele mai interesante fenomene observate în ultimii ani este creșterea atractivității profilului Științele Naturii.

Dacă în urmă cu câțiva ani diferențele dintre licee erau considerabile, în prezent mai multe colegii au ajuns să înregistreze ultime medii apropiate de 9.

Acest lucru poate fi explicat prin interesul tot mai mare al absolvenților pentru facultățile de Medicină, Farmacie sau alte domenii din sfera sănătății și a științelor biologice.

Nu toate liceele evoluează la fel

Graficele evidențiază și faptul că nu toate unitățile de învățământ au avut aceeași evoluție.

Există licee care și-au consolidat poziția și au atras anual elevi mai bine pregătiți, dar și licee unde ultimele medii de admitere au oscilat puternic.

Aceste variații pot avea mai multe explicații:

schimbarea ofertei educaționale;

apariția unor clase noi;

modificarea preferințelor elevilor;

diferențele dintre generațiile care au susținut Evaluarea Națională.

Din acest motiv, o singură sesiune de admitere nu poate defini performanța unui liceu. Tendința pe mai mulți ani este mult mai relevantă.

Profilurile umaniste rămân stabile

La Filologie și Științe Sociale competiția este ceva mai echilibrată.

Mediile de admitere sunt, în general, mai apropiate între licee, iar diferențele dintre primul și ultimul clasat sunt mai mici decât la profilurile reale.

Acest lucru arată că elevii care aleg aceste specializări distribuie mai uniform opțiunile între liceele din județ.

Apar și surprize

Analiza ultimilor ani scoate în evidență și câteva evoluții care merită urmărite.

În anumite specializări, licee care în trecut atrăgeau elevi cu medii relativ modeste au reușit să crească vizibil și să reducă diferența față de colegiile consacrate.

Pe de altă parte, există și profiluri unde mediile au fluctuat semnificativ de la un an la altul, semn că interesul candidaților s-a modificat sau că oferta educațională s-a adaptat cererii.

Bacalaureatul confirmă selecția făcută la admitere

Comparând graficele de admitere cu rezultatele examenului de Bacalaureat din 2026, se observă o corelație evidentă: liceele și profilurile care atrag cei mai bine pregătiți elevi încă din clasa a IX-a sunt și cele care obțin cele mai bune rezultate patru ani mai târziu.

Acest lucru nu înseamnă însă că succesul depinde exclusiv de media de admitere. Evoluția unui elev este influențată de calitatea actului educațional, de implicarea profesorilor și de motivația individuală.

Ce spun cifrele

Dincolo de clasamente, graficele transmit un mesaj important: învățământul teoretic din județul Bacău are un nucleu solid de licee performante, iar competiția dintre ele rămâne ridicată. În același timp, se observă o mobilitate tot mai mare în eșalonul următor, unde diferențele dintre licee se reduc, iar unele unități reușesc să recupereze teren de la un an la altul.

Pentru elevii care se pregătesc să aleagă un liceu, concluzia este clară: reputația unei instituții contează, dar la fel de importantă este analiza evoluției în timp. Un liceu aflat pe o pantă ascendentă poate oferi oportunități la fel de valoroase ca unul cu tradiție, iar graficele ultimilor ani arată că performanța în educație este un proces dinamic, nu un clasament bătut în cuie.