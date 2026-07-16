Poliția a stabilit cum s-a produs accidentul de pe strada Gării din Bacău

Polițiștii au stabilit împrejurările în care s-a produs accidentul rutier petrecut, ieri, pe strada Gării din municipiul Bacău, în care au fost implicate o ambulanță și un autoturism.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, un bărbat în vârstă de 38 de ani, care conducea un autoturism pe strada Constantin Ene, ajuns la intersecția cu strada Aleea Parcului, a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar în fața sa, la volanul căruia se afla o femeie de 35 de ani.

În urma impactului, femeia a fost rănită și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului.