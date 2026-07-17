Judo: CSM -Palatul Copiilor Bacău, stagiu de pregătire în Turcia

În această perioadă, judoka antrenați de Dorin Cruceanu la CSM- Palatul Copiilor Bacău participă la unul dintre cele mai puternice stagii internaționale de pregătire din Europa.

Evenimentul găzduit de Izmit, oraș aflat în provincia Kocaeli din Turcia, este dedicat sportivilor din categoriile de vârstă U10- U23 și reunește peste 1500 de participanți din 25 de țări, printre care Turcia, Italia, Kazahstan, Rusia, Arabia Saudită, Marea Britanie, Ungaria sau Azerbaidjan. Băcăuanii de la CSM-PC au deplasat un lot alcătuit din următorii 11 judoka: Mălina Lupu, Sofia Ungureanu, Ammani Cruceanu, Anastasia Bezuhanet, Mathias Cruceanu, Sofia Florea, Ana Lucia Patea, Anastasia Lupu, Sofia Anton, Evelyn Cruceanu și Alexandru Ungureanu.

Primele zile ale stagiului de la Izmit au inclus Kocaeli European Judo Hopes Tournament and Technical Session Kodokan Experts, competiție și sesiuni tehnice desinate sportivilor precadeți, urmate de International Training Camp- Olympic Champion Huseyin Ozkan & Emre Yagzan, unul dintre cele mai apreciate stagii de pregătire din Europa.

„Este al treilea an consecutiv când participăm la acest stagiu. Sportivii noștri pleacă de aici cu un bagaj important de cunoștințe și experiență, iar rezultatele obținute la competițiile naționale din ani antreriori demonstrează valoarea acestei pregătiri. Este o adevărată plăcere să-i vezi luptând cu adversari din țări toate colțurile lumii cu tradiție în judo, testându-și și îmbunătățindu-și nivelul tehnic. Aul acesta am deplasat 11 sportivi, care au disputat un număr semnificativ de meciuri, echivalentul participării la aproximativ zece turnee. Dincolo de pregătirea sportivă, aceștia își dezvoltă și abilitățile de comunicare în limba engleză, își fac prieteni din alte țări, schimbă contacte și creează legături de durată”, a declarat profesorul Dorin Cruceanu, care a adăugat:

„În fiecare an, pe lângă antrenamente și meciuri profităm de ocazie pentru a vizita Istanbulul, principalele sale atracții turistice, dar și litoralul Mării Marmara. Ne bucurăm că am reușit și în acest an să participăm la acest stagiu, de unde ne întoarcem mai puternici, mai experimentați și mai bine pregătiți din punct de vedere tehnic”.