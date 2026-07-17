Buhuși: Tot mai mulți pacienți din afara județului aleg Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei”

Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși atrage un număr tot mai mare de pacienți din afara județului Bacău, potrivit datelor aferente primului semestru al anului 2026. Reprezentanții unității medicale afirmă că evoluția reflectă creșterea încrederii în serviciile oferite și extinderea adresabilității la nivel regional.

Conform statisticilor prezentate de spital, 34,6% dintre pacienții care au beneficiat de servicii medicale provin din alte județe, procent în creștere cu trei puncte procentuale față de aceeași perioadă a anului trecut, când ponderea era de 31,6%.

În același timp, 35,2% dintre pacienți sunt din orașul Buhuși, iar 30,2% provin din celelalte localități ale județului Bacău.

Reprezentanții Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși consideră că această distribuție confirmă faptul că unitatea medicală devine un centru de referință pentru pacienți din întreaga regiune, pe fondul dezvoltării serviciilor medicale și al creșterii încrederii populației.

Datele au fost făcute publice în cadrul unei analize privind activitatea spitalului în primul semestru al anului 2026.