Au început asfaltările în zona nodului rutier A7–A8 de la Pașcani. Lucrările pe Lotul 3 Mircești – Pașcani au ajuns la un stadiu de 52%

Lucrările la Autostrada Moldovei (A7) continuă în ritm susținut pe Lotul 3 Mircești – Pașcani, unde au început așternerea mixturilor asfaltice în zona nodului rutier de tip turbion din apropierea municipiului Pașcani. Imagini aeriene publicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași surprind operațiunile desfășurate în aceste zile pe unul dintre cele mai importante puncte de conexiune ale viitoarei rețele de autostrăzi din Moldova.

Nodul rutier Pașcani – Sodomeni va realiza legătura dintre autostrăzile A7 și A8 și este proiectat ca un ansamblu de mari dimensiuni, cu aproximativ doi kilometri de bretele, o suprafață de circa 220 de hectare, opt bretele de circulație proiectate pentru viteze de până la 80 km/h, 12 pasaje și cinci podețe.

În paralel cu lucrările de asfaltare, constructorul desfășoară operațiuni de stabilizare a straturilor de fundare, pregătirea suprafețelor pentru asfaltare și transportul materialelor necesare structurilor din zona nodului rutier, inclusiv elemente de armături metalice.

Lotul 3 Mircești – Pașcani are o lungime de 28,09 kilometri și este executat de asocierea formată din Spedition UMB SRL, SA&PE Construct SRL și Tehnostrade SRL. Contractul a fost semnat la 15 februarie 2023, iar finanțarea este asigurată din fonduri europene.

Potrivit celor mai recente date comunicate de DRDP Iași, stadiul fizic al lucrărilor pe acest tronson este de 52%. Finalizarea nodului rutier de la Pașcani este esențială pentru interconectarea Autostrăzii Moldovei (A7) cu Autostrada Unirii (A8), unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din estul României.

Sursa video: DRDP Iași