De ce nu se mai închide centura Bacăului? UMB a găsit o soluție pentru continuarea lucrărilor fără oprirea traficului

Motivul pentru care închiderea circulației pe Varianta Ocolitoare Bacău a fost amânată este unul simplu: constructorul UMB a identificat o soluție tehnică prin care poate realiza lucrările de conectare cu Autostrada A7 fără a fi necesară oprirea traficului.

Informația a fost confirmată de CNAIR, după ce, cu doar o zi înainte, DRDP Iași anunțase că circulația urma să fie închisă începând cu 15 iulie pe întreaga lungime a centurii, de 20,3 kilometri, în baza avizelor emise de CNAIR și Inspectoratul General al Poliției Române.

„Circulația pe Varianta Ocolitoare Bacău nu se închide încă. Constructorul poate executa lucrări care nu necesită închiderea traficului. Ca atare, participanții la trafic pot tranzita fără restricții Varianta Ocolitoare Bacău”, a transmis CNAIR.

Practic, după o reanalizare a modului de organizare a șantierului, UMB a concluzionat că etapa actuală a lucrărilor poate fi executată fără blocarea circulației. Compania de drumuri precizează însă că, în funcție de evoluția șantierului, va fi stabilită ulterior o perioadă de închidere, dacă aceasta va deveni necesară, iar restricțiile vor fi anunțate din timp.

Varianta Ocolitoare Bacău este conectată în această perioadă la noile tronsoane ale Autostrăzii A7, respectiv loturile 2 Adjudul Vechi – Răcăciuni și 3 Răcăciuni – Bacău. Lucrările vizează amenajarea nodurilor rutiere Bacău-Sud și Bacău-Nord, ultima etapă tehnică înainte de deschiderea circulației pe cei 47 de kilometri noi dintre Adjud și Bacău.

Deși închiderea totală a centurii a fost evitată pentru moment, avizul emis de Inspectoratul General al Poliției Române pentru perioada 15 iulie – 31 august rămâne valabil. Acest lucru înseamnă că, dacă evoluția lucrărilor o va impune, pot fi instituite restricții sau chiar o închidere temporară a circulației în perioada următoare.

Pe lotul 2 al Autostrăzii A7 stadiul fizic al lucrărilor a depășit 95%, iar pe lotul 3 a ajuns la aproximativ 80%. Pe întregul tronson Adjud – Bacău, UMB are mobilizați aproximativ 1.900 de muncitori și 400 de utilaje. Potrivit directorului general al CNAIR, Cristian Pistol, circulația pe cei 47 de kilometri noi este estimată să fie deschisă la sfârșitul lunii august, când se vor conecta la cei aproximativ 250 de kilometri ai Autostrăzii Moldovei deja aflați în exploatare între București și Adjud.