IGSU lansează campania națională „Nu aprinde pericolul!” pentru prevenirea incendiilor de vegetație uscată

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în parteneriat cu Phoenix Media, desfășoară în perioada 15 iulie – 15 octombrie campania națională de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”, destinată conștientizării populației asupra riscurilor provocate de incendiile de vegetație.

Potrivit IGSU, campania urmărește creșterea gradului de informare a cetățenilor și promovarea unui comportament responsabil pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului înconjurător.

Pe parcursul celor trei luni, mesajele preventive vor fi afișate pe rețeaua de panouri electronice stradale a partenerului Phoenix Media, în peste 170 de locații din întreaga țară, și vor fi promovate prin intermediul mass-media și al platformelor de comunicare publică. Autoritățile estimează că această acțiune va contribui la reducerea numărului incendiilor de vegetație și la limitarea efectelor acestora asupra comunităților, terenurilor agricole, pădurilor și ecosistemelor naturale.

În cadrul campaniei, IGSU recomandă populației:

să nu incendieze vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

să respecte legislația care interzice arderea vegetației uscate;

să nu arunce la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

să supravegheze permanent orice sursă de foc și să o stingă complet înainte de părăsirea zonei;

să apeleze de urgență numărul 112 în cazul izbucnirii unui incendiu.

Reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență avertizează că incendiile de vegetație uscată se propagă cu rapiditate, mai ales în perioadele caniculare și în condiții de vânt puternic, punând în pericol vieți omenești, gospodării, terenuri agricole, fondul forestier și habitatele naturale. Cele mai multe dintre aceste incendii pot fi prevenite prin respectarea regulilor și adoptarea unui comportament responsabil.

Datele statistice prezentate de IGSU evidențiază amploarea fenomenului: peste 13.000 de incendii de vegetație în 2023, peste 20.000 de intervenții în 2024 și aproximativ 17.000 de incendii în 2025, evenimente care au produs pagube importante și au afectat siguranța comunităților.

Instituția precizează că identificarea persoanelor responsabile este adesea dificilă, întrucât incendiile sunt provocate, de regulă, în locuri izolate, autorii evitând să fie observați de autorități sau de martori.

IGSU subliniază că incendiile de vegetație reprezintă un fenomen întâlnit la nivel internațional, iar schimbările climatice au dus la creșterea frecvenței și intensității acestora, ceea ce impune o implicare mai mare din partea autorităților și a populației.

Totodată, instituția reamintește că arderea vegetației uscate este interzisă prin lege în România, iar încălcarea prevederilor legale se sancționează cu amenzi cuprinse între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Potrivit IGSU, o singură clipă de neatenție poate avea consecințe grave, inclusiv pierderi de vieți omenești și distrugeri semnificative ale mediului și bunurilor materiale.