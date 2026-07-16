Managerul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești, prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț, demis de Consiliul Local

Consiliul Local Moinești a decis joi, într-o ședință extraordinară, încetarea mandatului de manager al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Moinești al prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț. Hotărârea a fost adoptată cu votul a 11 consilieri locali, punând capăt unui mandat de peste două decenii în care unitatea medicală a devenit una dintre cele mai apreciate din sistemul sanitar românesc.

Ședința s-a desfășurat într-o atmosferă tensionată. Aproximativ 300 de angajați ai spitalului s-au adunat în fața sălii de ședințe și au participat la lucrările Consiliului Local pentru a-și exprima susținerea față de managerul demis, considerând că decizia riscă să afecteze stabilitatea și dezvoltarea unității medicale.

Primarul municipiului Moinești, Valentin Vieru, a declarat că decizia nu reprezintă o contestare a meritelor profesionale ale dr. Adrian Cotîrleț, ci este determinată de limitele prevăzute de legislație privind exercitarea mandatului de manager. Edilul a arătat că actualul contract fusese deja prelungit și a subliniat că, indiferent de rezultatele obținute, nicio persoană nu poate ocupa funcția de manager pe termen nelimitat, iar autoritatea locală este obligată să respecte cadrul legal privind vârsta și condițiile de menținere în funcție.

Prof. univ. dr. Adrian Cotîrleț este considerat unul dintre cei mai performanți manageri de spitale din România. El conduce unitatea medicală din 2001, perioadă în care aceasta a trecut printr-o transformare profundă. Dintr-un spital municipal cu resurse limitate, Spitalul Clinic Municipal de Urgență Moinești a devenit un centru medical regional, care atrage pacienți din întreaga țară și este frecvent prezentat ca model de bune practici în managementul sanitar.

În ultimii ani, spitalul a obținut statutul de spital clinic de urgență, o premieră pentru o unitate care nu aparține unui centru universitar tradițional, a atras investiții importante în infrastructură și aparatură medicală și a dezvoltat numeroase proiecte europene și programe de excelență. De asemenea, unitatea organizează anual Zilele Medicale de la Moinești, una dintre cele mai prestigioase manifestări științifice din domeniul medical din România.

Academia Oamenilor de Știință din România i-a acordat profesorului Adrian Cotîrleț Diploma de Excelență și Medalia de Aur, cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani, în semn de recunoaștere a contribuției sale la dezvoltarea medicinei românești și a managementului spitalicesc.

Decizia Consiliului Local marchează una dintre cele mai importante schimbări din sistemul sanitar băcăuan din ultimii ani, într-o instituție care a devenit un reper național prin performanțele medicale și manageriale obținute sub conducerea lui Adrian Cotîrleț.