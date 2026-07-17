Înot: Băcăuanca Ioana Roxana Cojocaru, singura sportivă paralimpică prezentă la Cupa României!

Alături de eleva Simonei Axinte, la competiția de la Târgu-Mureș rezervată Seniorilor, Tineretului și Juniorilor I și II, înotul paralimpic are și un reprezentant la masculin: Darius Dumitru

În acest sfârșit de săptămână, bazinul din Târgu-Mureș găzduiește Cupa României la înot pentru Seniori, Tineret și Juniori I și II. Competiția înregistrează și o premieră, reunind la blocstart doi înotători paralimpici.

Dacă la masculin concurează Darius Dumitru, în schimb unica prezență feminină este cea a băcăuancei Ioana Roxana Cojocaru. În vârstă de 19 ani pe care i-a împlinit în februarie, Ioana a învățat să înoate în primăvara lui 2025, sub îndrumarea fostei campioane Simona Axinte. Progresul evident înregistrat de sportiva legitimată la ACS Aquatic Baby Mar Bacău i-a permis acesteia să intre în circuitul internațional al înotului paralimpic. Iar acum, să doboare o nouă limită, participând la Cupa României de înot.

„Pentru noi este un moment cu totul și cu totul deosebit. Este o premieră atât pentru clubul nostru, cât și pentru înotul paralimpic băcăuan, în condițiile în care Ioana este prima sportivă de la ACS Aquatic Baby Mar care participă la o astfel de competiție națională. Considerăm că este un pas important pentru dezvoltarea sportului paralimpic în comunitatea noastră”, a declarat antrenoarea și, totodată, fondatoarea ACS Aquatic Baby Mar, Simona Axinte.

La Cupa României de înot, care reunește 467 de participanți de la 77 de cluburi din țară, Ioana Roxana Cojocaru va concura la trei probe: 50 m liber, 100m liber și 50 m spate. Îi ținem pumnii Ioanei, o adevărată campioană!