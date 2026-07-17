A apărut Anuarul Statistic al județului Bacău, ediția 2026. Cum arată județul

Direcția Județeană de Statistică Bacău a publicat Anuarul Statistic al județului Bacău – ediția 2026, cea mai amplă lucrare de sinteză care reunește date privind evoluția demografică, economică și socială a județului. Publicația cuprinde indicatorii statistici aferenți anului 2024 și poate fi consultată în format electronic pe site-ul instituției.

Potrivit datelor prezentate în anuar, județul Bacău își menține un rol important la nivel național, reprezentând:

2,9% din numărul municipiilor din România (locul 10 );

din numărul municipiilor din România (locul ); 2,3% din numărul orașelor (locul 18 );

din numărul orașelor (locul ); 3,0% din numărul comunelor (locul 11 );

din numărul comunelor (locul ); 3,8% din numărul satelor (locul 4 la nivel național).

La 1 iulie 2024, populația după domiciliu a județului reprezenta 3,3% din populația României, ceea ce plasează Bacăul pe locul 8 între județe, iar populația din municipii și orașe reprezenta 2,8% din totalul național (locul 10).

Datele demografice confirmă și tendințele din ultimii ani. Județul ocupă:

locul 10 la numărul de născuți-vii;

la numărul de născuți-vii; locul 37 la numărul de decese;

la numărul de decese; locul 38 în ceea ce privește sporul natural, unul dintre cele mai reduse din țară;

în ceea ce privește sporul natural, unul dintre cele mai reduse din țară; locul 9 la numărul de căsătorii;

la numărul de căsătorii; locul 35 la divorțuri.

În domeniul pieței muncii, resursele de muncă din județ reprezintă 3% din totalul național (locul 10), iar populația ocupată se situează pe locul 15. Numărul mediu al salariaților plasează Bacăul tot pe locul 15, în timp ce câștigul salarial nominal net ocupă locul 13, iar cel brut locul 14.

Anuarul relevă și importanța agriculturii în economia județului. Bacăul se află pe:

locul 4 la producția de carne sacrificată;

la producția de carne sacrificată; locul 8 la producția de miere;

la producția de miere; locul 9 la cultura sfeclei de zahăr;

la cultura sfeclei de zahăr; locul 10 la producția de furaje verzi și la efectivele de capre.

În infrastructură, județul ocupă locul 6 la lungimea căilor ferate electrificate, locul 11 la lungimea drumurilor publice și locul 12 la drumurile modernizate.

Sistemul educațional numără 2,6% din unitățile de învățământ din România (locul 14), iar rețeaua bibliotecilor situează județul pe un remarcabil loc 5 la nivel național. De asemenea, Bacăul ocupă locul 9 după volumul colecțiilor existente în biblioteci și locul 13 atât la volumele eliberate, cât și la numărul cititorilor activi.

Anuarul Statistic al județului Bacău reunește sute de indicatori referitori la populație, piața muncii, economie, agricultură, transporturi, educație, sănătate, cultură, locuințe și administrație publică, oferind o imagine de ansamblu asupra evoluției județului și constituind una dintre cele mai importante surse oficiale de date pentru autorități, mediul de afaceri, cercetători și publicul larg