AGRICOLA și Băcănia UNDE’ înseamnă alegeri conștiente pentru exploratorii de gusturi

Poveștile de succes sunt acelea pe care le validează timpul și care își cuceresc prin responsabilitate, temeritate și inedit un loc în memoria comunității. E adevărat că poveștile se nasc și își croiesc drum inclusiv într-un anume context, însă știința, voința, pasiunea pentru calitate și creativitatea nu au decât granițele pe care oamenii și le fixează și le asumă. AGRICOLA este o poveste românească încă de la începuturile sale și face acest lucru cu onoare și cu pricepere. UNDÉ este băcănia pentru cei care iubesc să exploreze gusturi și, de fiecare dată, aleg conștient. Își fac propriul drum, descoperă cu poftă și vor să știe, simplu, ce pun pe masă. Iar cele două s-au întâlnit în mod firesc într-un parteneriat născut din respect pentru comunitate.

AGRICOLA a adus în piață în ultimii ani mai multe produse premium, diferențiatoare, structurate și dezvoltate în functie de nevoile și aspirațiile identificate în cadrul cercetărilor de piață calitative și cantitative efectuate la consumatori. La carnea de pui, AGRICOLA a fost primul producător care a introdus în piață segmenul de pui cu creștere lentă – Puiul Fericit și primul pui coquelet proaspăt produs în România: Cocoșelul de Pădure. Puiul Fericit și Cocoșelul de pădure au trecut apoi într-o nouă etapă, sub conceptul de creștere și îngrijire «never ever antibiotics».

De asemenea, AGRICOLA a lansat produse ready to eat fără E-uri (Crispy Fillet, Mozzarella Sticks, Gujoane Picante, Nuggets), dar și ouăle funcționale îmbogățite pe cale naturală (prin hrana păsărilor) cu Omega 3, antioxidanți, luteină: Ouăle Ochioase și Ouăle Inimoase.

În categoria crud-uscatelor, Salamul de Sibiu AGRICOLA este lider incontestabil, iar salamurile Chorizo, Bănățean și Mozaic secondează cu gust selecția de bunătățuri.

Produsele premium AGRICOLA sunt validate ani la rând de prestigioase competiții internaționale de gust și calitate.

“Toate aceste produse diferențiatoare au fost bine primite de piață, motiv pentru care Agricola pregătește pentru următorii ani și alte produse inovatoare cu care să vină în întâmpinarea cât mai multor nevoi și aspirații ale consumatorilor români, care devin din ce în ce mai sofisticați și mai atenți la produsele pe care le achiziționează. Segmentul de consumatori cu educație peste medie, interesat de sănătate și sustenabilitate, este în extindere, iar produsele obținute din puii cu creștere lentă, salamurile crud-uscate de calitate, ready-meals-urile fără E-uri, ouăle funcționale răspund perfect acestor nevoi.” – Daniel Bitere, Director de Marketing Agricola.

”AGRICOLA ocupă un loc aparte în peisajul gastronomic local. Este un brand născut în Bacău, cu experiență solidă și un portofoliu construit în jurul unor produse prezente constant în viața de zi cu zi, care aduc varietate și identitate unei categorii esențiale din băcăniile UNDÉ. Sunt produse cunoscute, apreciate și dezvoltate cu atenție pentru gust, calitate și nevoile actuale ale consumatorilor.

Prezența AGRICOLA la UNDÉ înseamnă, înainte de toate, apropiere: față de comunitate, față de gusturile locale și față de produse în care oamenii au deja încredere. Este un parteneriat firesc între două branduri din Bacău, unite de aceeași grijă pentru o selecție relevantă și pentru experiențe gastronomice de calitate.” – Adelina Rusu, fondator UNDÉ Băcănie

“Observăm o apreciere tot mai mare pentru produsele românești și o atenție crescută față de prospețime, origine, trasabilitate, condițiile de creștere a păsărilor și responsabilitatea socială a companiilor. Pe toate aceste paliere, AGRICOLA investește constant și își propune să fie la nivelul așteptărilor comunității, iar parteneriatul cu Băcănia UNDE’ s-a născut firesc Credem în strategia produselor cu valoare adăugată. Experiența ne-a arătat că în această categorie avem clienți mai fideli, o variație mai redusă a prețului și o mai bună predictibilitate a volumelor și veniturilor. Pentru noi, aceasta înseamnă sustenabilitate, capacitate de investiție și o dezvoltare sănătoasă pe termen lung .“ – Cristian Bostan, Director Dezvoltare Agricola

Povestea AGRICOLA la Băcănia UNDE’ începe cu o promisiune simplă: să ajungă la tine doar ceea ce am pune și noi pe masa familiei noastre.