Doi polițiști și un jandarm, distinși cu Emblema de Onoare pentru intervenții care au salvat vieți

Trei angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din județul Bacău – un jandarm și doi polițiști – au fost distinși, joi, cu Emblema de Onoare a Ministerului Afacerilor Interne, cu prilejul Zilei MAI, pentru intervențiile lor decisive în salvarea unor persoane aflate în pericol.

Distincțiile recompensează acte de curaj, profesionalism și spirit civic, în două intervenții separate care au împiedicat producerea unor tragedii.

Agentul de poliție Huhu Larisa și agentul de poliție Ilieș Ștefan, din cadrul Secției 2 Poliție Bacău, au primit aceeași distincție pentru modul în care au intervenit într-un caz petrecut în luna februarie.

Cei doi polițiști au fost solicitați să intervină în cazul unui tânăr de 20 de ani care se baricadase în locuință, își provoca răni cu intenția de a se sinucide și își amenința mama. Polițiștii au pătruns în apartament, l-au deposedat pe tânăr de obiectul tăietor-înțepător pe care îl avea asupra sa și l-au imobilizat, prevenind astfel o posibilă tragedie.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a transmis că intervenția celor doi agenți demonstrează că pregătirea profesională, spiritul de echipă și asumarea responsabilității pot face diferența în cele mai dificile situații, aceștia reprezentând un exemplu atât pentru colegi, cât și pentru comunitate.

Plutonierul Ilie Costin, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, a fost decorat după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat de 76 de ani căzut cu scaunul rulant electric în râul Șupănel, în cartierul Șupan din Comănești.

Jandarmul a observat victima prinsă sub greutatea căruciorului, cu fața în apă și fără posibilitatea de a se mișca sau de a cere ajutor. Fără să ezite, acesta a intrat în râu, a ridicat scaunul rulant pentru a-l elibera pe bărbat, l-a transportat în brațe până la șosea și apoi l-a dus cu mașina personală acasă, unde l-a predat familiei.

Ulterior, conștient că dispozitivul era indispensabil victimei, plutonierul Ilie Costin s-a întors în apă pentru a recupera și scaunul rulant, pe care l-a transportat la domiciliul proprietarului.

„Doresc să îmi exprim aprecierea față de subofițerul nostru, plutonierul Ilie Costin pentru spritul civic și curajul de care a dat dovadă. Gestul său ne confirmă încă o dată că jandarmii sunt permanent în slujba cetățenilor, intervenind cu empatie și cu profesionalism, indiferent dacă se află în timpul programului sau în timpul liber. Îl felicit pentru această distincție onorantă și binemeritată!”, a declarat inspectorul șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, colonel Bârnat Eusebiu.