Noi imagini de pe șantierul Autostrăzii A7, lotul Mircești – Pașcani. Peste 11 kilometri de asfalt, în strat de legătură

Lucrările la lotul 3 Mircești – Pașcani al Autostrăzii A7 continuă într-un ritm susținut, cele mai recente imagini de pe șantier indicând extinderea fronturilor de lucru și accelerarea operațiunilor de asfaltare.

Pe lângă lucrările desfășurate în zona nodului rutier turbion de la Sodomeni – Pașcani, constructorul a mobilizat o a doua trusă de așternere a mixturilor asfaltice în zona kilometrului 50+000, către limita de lot dinspre Mircești.

Potrivit datelor comunicate de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași, până în prezent au fost așternuți peste 11 kilometri de mixturi asfaltice, la nivelul stratului de legătură, pe întregul traseu al lotului.

În paralel cu asfaltarea, pe șantier se desfășoară lucrări de stabilizare a terenului cu praf de ciment, compactare și realizare a straturilor de fundație, precum și pregătirea suprafețelor pentru următoarele etape de așternere a asfaltului.

Lotul 3 Mircești – Pașcani are o lungime de 28,09 kilometri și este executat de asocierea Spedition UMB SRL – SA&PE Construct SRL – Tehnostrade SRL. Contractul a fost semnat la 15 februarie 2023, iar stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 52%.

Investiția este finanțată din fonduri europene și face parte din Autostrada A7, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră aflate în execuție în România.

Sursa video: DRDP Iași