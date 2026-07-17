Max, câinele dispărut în București, a fost găsit, dupa un an, la Onești

În privirea lui Max se vede un an întreg de frică. Nu mai aleargă spre oameni, nu mai dă din coadă la primul gest de bunătate. Se ferește, tremură și, dacă cineva insistă să se apropie, încearcă să muște. E reacția unui câine care a învățat că lumea nu mai este locul sigur pe care îl știa odinioară.

Și totuși, povestea lui are unul dintre cele mai emoționante finaluri pe care le poți întâlni.

Un câine pe care toată lumea îl credea abandonat

De luni bune, Max era o apariție cunoscută pe străzile din Onești. Locuitorii îl fotografiau, îl postau pe rețelele sociale și încercau să-l prindă. Toți erau convinși că este încă unul dintre miile de câini abandonați care își caută norocul printre mașini, blocuri și oameni grăbiți.

Dar Max nu se lăsa prins. Fugea de fiecare dată.

Abia acum, voluntarii de la ZuzaVe – Căsuța Lăbuțelor au reușit să-l captureze în siguranță. Pentru ei era încă o intervenție. Pentru cineva aflat la sute de kilometri distanță avea să fie vestea pe care nu mai îndrăznea să o spere.

Surpriza din cip

Primul lucru făcut după ce Max a fost prins a fost verificarea cipului. Și atunci s-a produs miracolul. Câinele era înregistrat. Avea nume. Avea proprietar. Avea o familie care îl căuta, în București, Sectorul 2.

Telefonul a sunat. La celălalt capăt al firului era stăpâna lui. Max dispăruse de aproape un an.

Nu era din Onești și nici măcar din județul Bacău. Familia lui își pierduse orice speranță că îl va mai vedea vreodată în viață. Într-o singură convorbire telefonică, un câine fără stăpân s-a transformat din nou în Max.

Un an care l-a schimbat

Cei care l-au cunoscut spun că Max a fost un câine de apartament. Tuns regulat, îngrijit, obișnuit cu oamenii și cu viața în familie. Astăzi are nouă ani.

Este speriat, neîncrezător și poartă pe el urmele unui an despre care nimeni nu știe aproape nimic. Cum a ajuns la aproape 300 de kilometri de casă? Nu știe nimeni.

Poate s-a pierdut. Poate a fost luat de cineva. Poate a urcat într-o mașină, într-un camion sau chiar într-un tren. Orice variantă este posibilă, iar fără dovezi orice acuzație ar fi nedreaptă.

Există doar presupuneri. Certitudinea este una singură: un câine care avea familie a ajuns să trăiască pe străzi.

Revederea care poate vindeca un suflet

Stăpâna lui Max se pregătește acum să parcurgă sute de kilometri pentru a-și vedea din nou câinele.

Voluntarii spun că nu știu cum va reacționa. Poate va recunoaște vocea pe care nu a mai auzit-o de un an. Poate mirosul mâinilor care l-au crescut. Poate va avea nevoie de timp ca să înțeleagă că tot coșmarul s-a terminat.

Dar există speranța că, dincolo de frică, undeva în memoria lui Max a rămas încă vie amintirea casei.

O lecție pentru toți

Povestea lui Max este și o dovadă a importanței microcipării animalelor. Dacă nu ar fi avut cip și datele proprietarului actualizate, ar fi rămas, cel mai probabil, încă un câine anonim într-un adăpost sau pe stradă.

În schimb, datorită unui gest făcut cu ani în urmă și datorită încăpățânării unor voluntari care au refuzat să renunțe, un câine dispărut de un an își va regăsi familia.

Uneori, cele mai frumoase știri nu vorbesc despre recorduri sau performanțe spectaculoase.

Vorbesc despre un telefon care începe cu un simplu: „L-am găsit.”

Și despre un câine pe nume Max, care, după un an de singurătate, are din nou șansa să se întoarcă acasă.