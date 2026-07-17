Fotbal/ Liga 2: FC Bacău a pierdut cu 1-0 amicalul cu Gloria Bistrița

FRF a decis ca CS Dinamo București să ia locul Politehnicii Iași în viitoarea ediție a ligii secunde, al cărei țintar va fi stabilit miercuri, 22 iulie. Campionatul va începe pe 1 august

A treia înfrângere la rând pentru divizionara secundă FC Bacău în amicalele verii. După ce a fost surclasată acasă, cu 7-2 de Metalul Buzău și a cedat cu 3-1 pe terenul Oțelului Galați, echipa băcăuană a pierdut și jocul-test desfășurat vineri, la Bistrița, în compania viitoarei adversare din campionatul Ligii 2, Gloria. Partida de verificare dintre Gloria Bistrița și FC Bacău s-a încheiat cu scorul de 1-0, unicul gol fiind înscris în minutul 11, de Marius Lupu.

Amicalul de vineri, de la Bistrița a avut o durată de 120 de minute. Tot vineri, 17 iulie, Comitetul de Urgență al FRF a decis ca locul Politehnicii Iași, care declarase forfait din cauza problemelor financiare, să fie luat în ediția de campionat 2026-2027 a Ligii 2 de CS Dinamo București. Bucureștenii retrogradaseră la finalul sezonului trecut, însă au profitat de abandonul ieșenilor din postura de formație învinsă la „baraj”.

În aceste condiții, viitoarea ediție a Ligii 2, care va începe pe 1 august, va avea următoarea componență: Hermannstadt, Unirea Slobozia, Metaloglobus București, FC Bihor Oradea, Steaua București, Chindia Târgoviște, ASA Târgu-Mureș, Metalul Buzău, CSM Slatina, Gloria Bistrița, FC Bacău, Concordia Chiajna, CSM Reșița, CS Afumați, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr 1599, CS Dinamo București, Cetatea 1932 Suceava, CSL Ștefăneștii de Jos, SCM Râmnicu Vâlcea, Politehnica Timișoara și SC Popești-Leordeni. Tragerea la sorți a programului va avea loc miercuri, 22 iulie, de la ora 15.00.