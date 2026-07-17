Rectificare de buget la Primăria Bacău: mai mulți bani pentru școli, câinii fără stăpân și culte. Se taie fonduri de la unele investiții și se alocă pentru proiecte noi

Primăria Bacău propune o rectificare a bugetului local pe 2026, prin care redistribuie mai multe milioane de lei între investiții și cheltuieli curente. Cea mai importantă modificare este încasarea unei sume de 2,5 milioane de lei de la bugetul de stat pentru finanțarea Teatrului Municipal „Bacovia”, ceea ce permite eliberarea unor fonduri din bugetul local care sunt redirecționate către alte priorități.

În urma rectificării, veniturile și cheltuielile bugetului municipiului cresc cu 2.507.258 lei, până la 1,039 miliarde lei la venituri și 1,096 miliarde lei la cheltuieli.

Unde merg banii

Fondurile eliberate prin finanțarea Teatrului Municipal din cote defalcate din impozitul pe venit sunt redistribuite astfel:

1.217.000 lei pentru unitățile de învățământ, destinați reparațiilor curente, dotărilor și funcționării. Din această sumă: 552.000 lei sunt alocați pentru relocarea claselor Școlii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”; 400.000 lei pentru relocarea elevilor în internatul Colegiului Național „Ferdinand I”.

pentru unitățile de învățământ, destinați reparațiilor curente, dotărilor și funcționării. Din această sumă: 369.088 lei pentru plata integrală a cotizației Municipiului Bacău către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău .

pentru plata integrală a cotizației Municipiului Bacău către . 921.170 lei pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, prestat de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău.

pentru serviciul de gestionare a câinilor fără stăpân, prestat de Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău. 500.000 lei în plus pentru sprijinirea cultelor, bani destinați continuării investițiilor în infrastructura școlară confesională.

Ce investiții pierd bani

Rectificarea presupune și diminuarea cu 2,675 milioane lei a creditelor bugetare pentru mai multe investiții:

940.340 lei de la proiectul de reabilitare și modernizare a Bazei Sportive „Constantin Anghelache”;

de la proiectul de reabilitare și modernizare a Bazei Sportive „Constantin Anghelache”; 234.986 lei de la montarea panourilor fonoabsorbante la Pasajul Letea;

de la montarea panourilor fonoabsorbante la Pasajul Letea; 59.660 lei de la parcarea rezidențială de tip „smart parking” din cartierul Bistrița Lac;

de la parcarea rezidențială de tip „smart parking” din cartierul Bistrița Lac; 1.440.340 lei de la documentațiile aferente viitorului Centru Interactiv de Științe.

Ce proiecte primesc finanțare

În schimb, administrația propune finanțarea unor obiective noi sau suplimentarea unor investiții existente, în valoare totală de 2,175 milioane lei:

332.750 lei pentru sisteme informatice și echipamente ale Direcției de Impozite și Taxe Locale;

pentru sisteme informatice și echipamente ale Direcției de Impozite și Taxe Locale; 3.875 lei pentru actualizarea sistemului informatic de contabilitate al Liceului cu Program Sportiv;

pentru actualizarea sistemului informatic de contabilitate al Liceului cu Program Sportiv; 788.361 lei pentru documentația necesară depunerii proiectului de modernizare a Parcului Cancicov prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027;

pentru documentația necesară depunerii proiectului de prin Programul Regional Nord-Est 2021-2027; 940.340 lei pentru continuarea documentațiilor aferente Centrului Interactiv de Științe ;

pentru continuarea documentațiilor aferente ; 110.000 lei pentru documentația privind ecologizarea fostului bazin de permeat și ape pluviale de la depozitul ecologic de deșeuri al municipiului.

Proiectul de rectificare va fi supus aprobării Consiliului Local Bacău în ședința următoare. Potrivit inițiatorilor, modificările urmăresc atât adaptarea bugetului la noile surse de finanțare primite de la stat, cât și asigurarea fondurilor necesare pentru investiții și funcționarea unor servicii publice considerate prioritare.