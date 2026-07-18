Harta performanței liceelor din județul Bacău la Bacalaureat 2026: fiecare școală are propriile puncte forte

Există un „cel mai bun liceu” din județul Bacău? Analiza rezultatelor Bacalaureatului 2026 arată că răspunsul este mai nuanțat decât pare. Dacă până nu demult competiția părea dominată de unul sau două colegii, astăzi performanța este distribuită diferit, în funcție de profil. Un liceu excelează la Matematică-Informatică, altul la Filologie, iar altul la Științe Sociale. Harta performanței arată că fiecare instituție și-a construit propriile puncte forte. Rezultatele analizate sunt cele finale, după soluționarea contestațiilor.

Privită în ansamblu, imaginea este una încurajatoare pentru învățământul băcăuan: excelența nu mai este concentrată într-un singur loc, iar elevii au la dispoziție mai multe opțiuni performante, în funcție de domeniul pe care doresc să îl urmeze.

Patru colegii formează nucleul performanței

Din analiza mediilor generale pe profil se desprinde un prim eșalon format din patru colegii care apar constant în partea superioară a clasamentelor:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău

Colegiul Național „Vasile Alecsandri” Bacău

Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești

Toate înregistrează medii generale de peste 8,5 pe profilurile unde au clase, iar în unele cazuri depășesc chiar pragul de 9.

Diferențele dintre ele sunt însă suficient de mici încât nu se poate vorbi despre un lider absolut.

Vrănceanu rămâne reperul profilului real

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” continuă să confirme tradiția pe profilurile reale.

Media generală de 9,28 la Matematică-Informatică este cea mai ridicată din județ, la egalitate cu Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești.

Și la Științe Sociale, colegiul obține 9,41, una dintre cele mai mari medii din județ, iar la Științele Naturii înregistrează 8,78, într-o competiție extrem de strânsă.

Rezultatele confirmă că liceul își păstrează statutul de reper pentru elevii orientați spre domeniile tehnice și științifice.

Vasile Alecsandri domină profilurile umaniste

Dacă la profilurile reale competiția este echilibrată, la disciplinele umaniste Colegiul Național „Vasile Alecsandri” este liderul incontestabil.

Colegiul obține:

9,46 la Științe Sociale;

la Științe Sociale; 9,28 la Filologie;

la Filologie; 9,03 la Științele Naturii;

la Științele Naturii; 8,56 la Matematică-Informatică.

Este singurul liceu care depășește pragul de 9 la trei profiluri diferite, demonstrând o pregătire foarte echilibrată atât pe filiera umană, cât și pe cea reală.

Ferdinand I impresionează prin constanță

Poate cel mai echilibrat profil îl are Colegiul Național „Ferdinand I”.

Rezultatele sale sunt ridicate indiferent de specializare:

Matematică-Informatică – 9,09

Științele Naturii – 8,94

Științe Sociale – 9,36

Fără să domine clar un anumit profil, colegiul se menține constant în plutonul fruntaș, ceea ce îl transformă într-una dintre cele mai solide opțiuni pentru viitorii liceeni.

Oneștiul demonstrează că poate concura cu Bacăul

Una dintre concluziile importante ale analizei este performanța colegiilor din Onești.

Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” ajunge la egalitate cu „Vrănceanu” la Matematică-Informatică și obține rezultate excelente și la Științele Naturii și Filologie.

De asemenea, Colegiul Național „Grigore Moisil” se menține peste pragul de 9 la Științe Sociale și are rezultate solide pe celelalte profiluri.

Aceste cifre arată că performanța educațională nu mai este concentrată exclusiv în municipiul Bacău.

Liceele specializate își confirmă identitatea

Harta performanței evidențiază și liceele care excelează pe domeniile pentru care sunt cunoscute.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” obține rezultate foarte bune la profilul pedagogic și la Științe Sociale, unde media generală se apropie de 9.

Colegiul Economic „N.V. Karpen” se remarcă printr-o medie de 9,08 la Științe Sociale, demonstrând că profilul economic poate produce rezultate de top și la disciplinele umaniste.

În același timp, Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” confirmă rezultate bune la profilurile umaniste, iar Colegiul Național „Costache Negri” din Târgu Ocna și Liceul Teoretic „Spiru Haret” din Moinești obțin rezultate competitive în special pe profilurile reale.

Există și o „linie de mijloc”

Un alt lucru vizibil pe hartă este existența unui grup de licee cu rezultate constante, situate în jurul mediilor de 7,5–8.

Aceste unități nu ocupă primele locuri în clasamente, însă oferă performanțe stabile și demonstrează că diferențele dintre liceele din județ nu mai sunt atât de mari ca în trecut.

Pentru mulți elevi, acestea pot reprezenta o alegere potrivită, mai ales dacă profilul dorit corespunde ofertei educaționale.

Harta performanței spune mai mult decât un clasament

Un simplu top al liceelor poate crea impresia că există un singur câștigător. Analiza pe profiluri arată însă o realitate diferită.

Pentru Matematică-Informatică , liderii sunt Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” și Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” .

, liderii sunt și . Pentru Filologie și Științe Sociale , primul loc aparține Colegiului Național „Vasile Alecsandri” .

și , primul loc aparține . La Științele Naturii, diferențele dintre primele patru colegii sunt de doar câteva sutimi, ceea ce face imposibilă desemnarea unui lider detașat.

În locul unei ierarhii rigide, harta performanței conturează un sistem educațional în care fiecare liceu de top și-a construit propria identitate și propriile domenii de excelență.

Concluzie

Pentru elevii care vor susține Evaluarea Națională în anii următori, mesajul este clar: alegerea liceului nu ar trebui făcută exclusiv după reputația generală a instituției, ci și în funcție de profilul pe care intenționează să îl urmeze.

Rezultatele Bacalaureatului 2026 demonstrează că în județul Bacău nu mai există un singur „campion absolut”, ci o rețea de licee performante, fiecare cu propriile atuuri. Această diversificare a performanței este, poate, cel mai bun indicator al unei competiții sănătoase și al unui învățământ liceal aflat într-o evoluție pozitivă.