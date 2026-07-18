Primăria Bacău și Thermoenergy împart responsabilitățile pentru modernizarea unei stații electrice din SACET

Consiliul Local Bacău va analiza un proiect de hotărâre prin care va fi aprobat protocolul de colaborare dintre Municipiul Bacău și Thermoenergy Group SA pentru implementarea investiției „Modernizare Stație electrică de 6 kV Servicii Comune și racorduri, din SACET Bacău”. Documentul stabilește modul în care cele două părți își vor împărți responsabilitățile în prima etapă a proiectului.

Potrivit referatului de aprobare, investiția este finanțată din sumele reprezentând datoria Municipiului Bacău către Thermoenergy pentru pierderile induse de furnizarea energiei termice în sistem centralizat, datorie de care Consiliul Local a luat act printr-o hotărâre adoptată în luna aprilie. Ulterior, fondurile necesare au fost incluse în bugetul local pe anul 2026, iar în luna iunie au fost aprobați studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici ai investiției.

Conform documentației, Municipiul Bacău și Thermoenergy Group SA au calitatea de coinvestitori, iar protocolul stabilește atribuțiile fiecărei părți privind proiectarea, execuția și finanțarea lucrărilor aferente primei etape a proiectului, în concordanță cu documentația tehnică și sursele de finanțare deja aprobate.

Inițiatorii proiectului susțin că modernizarea stației electrice reprezintă o investiție strategică pentru infrastructura sistemului centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului. În acest context, aprobarea protocolului este considerată necesară pentru definirea clară a responsabilităților și obligațiilor celor doi parteneri implicați în implementarea proiectului.

Dacă proiectul va fi aprobat de Consiliul Local, hotărârea va fi pusă în aplicare de Direcția Dezvoltare, Direcția Juridică – Unitatea Municipală pentru Monitorizarea Calității Serviciilor Publice și de Thermoenergy Group SA Bacău.