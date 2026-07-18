România, campioana Europei la indicatorii negativi

Economistul Radu Georgescu: „În economie, filmul prost se taxează prin sărăcirea populației”

România continuă să ocupe primele locuri în Uniunea Europeană la o serie de indicatori economici negativi, atrage atenția economistul Radu Georgescu, care susține că țara noastră domină clasamentele Eurostat din ultimele luni în domenii esențiale precum inflația, consumul, producția industrială sau puterea de cumpărare.

Într-o analiză publicată pe pagina sa de Facebook, economistul afirmă că, de aproximativ zece luni, România apare constant pe primul loc în statisticile europene privind evoluțiile economice nefavorabile.

„Prăpastia economică care a apărut între România și restul țărilor europene este atât de mare, încât graficienii de la Eurostat au probleme serioase să facă graficele. Pur și simplu, România iese din orice grafic economic”, scrie Radu Georgescu.

Afirmația vine în contextul în care cele mai recente date Eurostat arată că România a înregistrat și în luna mai cea mai ridicată rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, de 9,7%, mult peste media europeană.

„Marele Șlem” al indicatorilor negativi

Economistul compară situația economică a României cu un „Mare Șlem”, însă într-un sens negativ, susținând că țara conduce clasamentele europene la:

cea mai mare inflație;

cea mai accentuată scădere a consumului populației;

cea mai mare scădere a serviciilor;

cea mai mare scădere a producției industriale;

cea mai mare diminuare a puterii de cumpărare;

cea mai mare scădere a salariului real;

cele mai ridicate dobânzi la credite;

cel mai mare deficit de cont curent.

O parte dintre aceste evoluții sunt confirmate și de analizele internaționale. OECD arată că, în primele luni ale anului 2026, consumul privat și vânzările cu amănuntul au rămas slabe, în timp ce producția industrială a continuat să scadă, pe fondul inflației ridicate și al măsurilor de consolidare fiscală.

„Nu pot să înțeleg această perspectivă”

Radu Georgescu spune că este surprins de faptul că există încă persoane care consideră că economia României se află pe o direcție bună.

„Oricât de mult aș încerca să fiu empatic și deschis la opinii diverse, poți să mă bați, dar nu pot să înțeleg această perspectivă”, afirmă economistul.

Acesta consideră că persoanele optimiste în privința evoluției economice s-ar încadra, în opinia sa, în trei categorii: cei care nu locuiesc în România, cei care nu gestionează un buget personal sau al unei companii și cei pe care îi numește, în mod ironic, „mari cinefili”.

Comparație cu premiile din cinematografie

În finalul analizei, economistul recurge la o comparație cu industria filmului.

„În lumea filmului există premiul «Zmeura de Aur» pentru cel mai prost film. Publicul râde, actorii își asumă sau nu eșecul, iar viața merge înainte. În economie însă, cel mai prost film economic nu se premiază cu trofee. În economie, filmul prost se taxează direct și dur, prin sărăcirea populației și sufocarea firmelor”, concluzionează Radu Georgescu.

Declarațiile sale reflectă o interpretare critică a evoluției economiei românești și vin pe fondul dezbaterilor privind efectele inflației, ale dobânzilor ridicate și ale măsurilor fiscale asupra nivelului de trai și asupra mediului de afaceri. Datele oficiale publicate de Eurostat și alte instituții internaționale confirmă că România continuă să se confrunte cu unele dintre cele mai dificile dezechilibre macroeconomice din Uniunea Europeană, însă evaluarea cauzelor și a soluțiilor rămâne subiect de dezbatere între economiști și factorii de decizie.