Incendiu puternic pe strada Letea din Bacău. O clădire a fost cuprinsă de flăcări, iar fumul se vede din tot orașul

Un incendiu puternic a izbucnit în această seară la o clădire situată pe strada Letea din municipiul Bacău. Flăcările au cuprins acoperișul imobilului, iar un nor dens de fum s-a ridicat deasupra zonei, fiind vizibil din mai multe cartiere ale orașului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, pompierii militari au fost solicitați să intervină pentru stingerea incendiului, iar la fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, o autospecială de stingere cu apă și spumă de la Punctul de Lucru Parincea și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la acoperișul clădirii, cu degajări importante de fum. Imaginile surprinse de martori arată coloane groase de fum negru și flăcări care se ridică deasupra copacilor, spectacolul fiind vizibil din numeroase zone ale municipiului.

Deocamdată nu au fost raportate victime. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită după lichidarea focului.

Intervenția pompierilor este în plină desfășurare, misiunea fiind, potrivit ISU Bacău, în dinamică.

Vom reveni cu informații oficiale pe măsură ce operațiunea de stingere evoluează.