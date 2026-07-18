Agricultura rămâne unul dintre punctele forte ale județului Bacău. Locul 4 în România la producția de carne sacrificată și locul 8 la miere

Agricultura continuă să fie unul dintre cele mai importante sectoare economice ale județului Bacău, potrivit Anuarului Statistic al județului Bacău – ediția 2026, publicat de Direcția Județeană de Statistică. Datele aferente anului 2024 arată că județul se menține în prima jumătate a clasamentelor naționale la numeroși indicatori agricoli, iar la unele capitole ocupă poziții de top.

În ceea ce privește suprafața cultivată, județul Bacău deține 2% din suprafața agricolă cultivată a României, situându-se pe locul 21. Pentru principalele culturi, județul ocupă:

locul 23 la cereale pentru boabe;

la cereale pentru boabe; locul 23 la grâu și secară;

la grâu și secară; locul 13 la porumb;

la porumb; locul 21 la floarea-soarelui;

la floarea-soarelui; locul 9 la sfecla de zahăr;

la sfecla de zahăr; locul 18 la cartofi;

la cartofi; locul 22 la legume;

la legume; locul 10 la furaje verzi în teren arabil și la total furaje perene;

la furaje verzi în teren arabil și la total furaje perene; locul 7 la rădăcinoase furajere.

Rezultate bune și la producția agricolă

Clasamentul producției agricole confirmă poziția importantă a județului în agricultura națională. Bacăul ocupă:

locul 11 la producția de porumb;

la producția de porumb; locul 10 la producția de sfeclă de zahăr;

la producția de sfeclă de zahăr; locul 7 la producția de furaje perene;

la producția de furaje perene; locul 3 la producția de rădăcinoase furajere;

la producția de rădăcinoase furajere; locul 15 la producția de cartofi;

la producția de cartofi; locul 21 la producția de legume.

În cazul producției vegetale calculate la hectar, județul se situează pe:

locul 13 la sfecla de zahăr;

la sfecla de zahăr; locul 15 la cartofi;

la cartofi; locul 16 la porumb;

la porumb; locul 24 la floarea-soarelui.

Efective importante de animale

Anuarul statistic evidențiază și un sector zootehnic bine reprezentat. La sfârșitul anului 2024, județul ocupa:

locul 19 la efectivele de bovine;

la efectivele de bovine; locul 20 la vaci și bivolițe;

la vaci și bivolițe; locul 25 la porcine;

la porcine; locul 10 la scroafe pentru reproducție;

la scroafe pentru reproducție; locul 27 la ovine;

la ovine; locul 6 la caprine, una dintre cele mai bune poziții la nivel național;

la caprine, una dintre cele mai bune poziții la nivel național; locul 8 la efectivele de păsări;

la efectivele de păsări; locul 17 la familiile de albine.

Bacăul, în topul național la producția de carne și miere

Cele mai bune rezultate sunt însă înregistrate la producția animală. Potrivit datelor oficiale, județul Bacău ocupă:

locul 4 în România la producția de carne sacrificată;

la producția de carne sacrificată; locul 8 la producția de miere extrasă;

la producția de miere extrasă; locul 15 la producția de lapte de oaie și capră;

la producția de lapte de oaie și capră; locul 15 la producția de lână;

la producția de lână; locul 17 la producția de carne de porc sacrificată;

la producția de carne de porc sacrificată; locul 23 la producția de lapte de vacă și bivoliță;

la producția de lapte de vacă și bivoliță; locul 23 la producția de ouă.

Per ansamblu, valoarea producției agricole situează județul pe locul 23 la nivel național, însă componenta zootehnică are o pondere mai importantă, Bacăul ocupând locul 12 la valoarea producției animale, comparativ cu locul 27 la producția vegetală.

Datele din Anuarul Statistic confirmă că agricultura băcăuană rămâne puternic diversificată, cu rezultate deosebite în zootehnie, apicultură și cultura sfeclei de zahăr, în timp ce producția vegetală continuă să fie dominată de cereale și porumb. Clasările obținute la nivel național arată că județul își păstrează un rol important în agricultura României, în special prin performanțele sectorului zootehnic și ale producției animale.