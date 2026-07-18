Primăria Bacău vrea să valorifice masa lemnoasă din pădurea municipiului prin licitație publică

Primăria Municipiului Bacău propune modificarea modului de valorificare a masei lemnoase provenite din fondul forestier aflat în proprietatea publică a municipiului. Un proiect de hotărâre inițiat de viceprimarul Leonard Ioan Bulai prevede ca lemnul să fie vândut „pe picior”, prin licitație publică, iar hotărârea adoptată în luna iunie pe aceeași temă să fie abrogată.

Potrivit referatului de aprobare, Municipiul Bacău deține 325 de hectare de fond forestier, amplasate pe raza comunelor Tamași și Ungureni, administrate prin Ocolul Silvic Traian. Instituția a solicitat Primăriei stabilirea modului de valorificare a masei lemnoase din partizile constituite pentru anul în curs.

Documentația prezentată Consiliului Local arată că au fost analizate două variante: vânzarea masei lemnoase „pe picior”, către operatorul economic care câștigă licitația, sau exploatarea sub formă de lemn fasonat, prin prestări de servicii silvice și valorificarea ulterioară prin Ocolul Silvic Traian.

Reprezentanții Primăriei susțin că prima variantă este cea mai avantajoasă. Potrivit referatului, valorificarea masei lemnoase „pe picior” asigură o gestionare mai eficientă a resurselor forestiere și optimizarea veniturilor încasate la bugetul local. În aceste condiții, beneficiarul masei lemnoase va fi societatea care va adjudeca partizile în urma unei licitații publice.

Proiectul de hotărâre prevede și abrogarea HCL nr. 272 din 25 iunie 2026, pentru a înlocui reglementarea existentă cu noua formulare privind modul de valorificare a masei lemnoase. După aprobarea de către Consiliul Local, hotărârea va fi pusă în aplicare de Serviciul Patrimoniu din cadrul Primăriei și de Ocolul Silvic Traian.

Inițiativa se bazează pe prevederile Codului Silvic și ale Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, care lasă la latitudinea autorităților locale alegerea modalității de valorificare a lemnului, în funcție de interesele economice și de capacitatea de administrare.