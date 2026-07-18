Polițiștii intensifică măsurile de siguranță la festivalurile din Bacău. Recomandări pentru participanți și motocicliști

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a intensificat măsurile de ordine și siguranță publică pe durata festivalurilor care se desfășoară în acest weekend în municipiu. Pe lângă misiunile de menținere a ordinii publice și fluidizare a traficului, polițiștii desfășoară și activități de informare și prevenire destinate participanților.

Echipajele sunt prezente în zonele unde au loc evenimentele pentru a preveni faptele antisociale, a asigura siguranța rutieră și a interveni prompt atunci când situația o impune.

În cadrul acțiunilor preventive, polițiștii promovează și cariera în Poliția Română, inclusiv programul de master profesional destinat formării ofițerilor de poliție. Totodată, aceștia oferă participanților recomandări privind prevenirea violenței și gestionarea conflictelor.

O atenție deosebită este acordată motocicliștilor, în contextul numărului tot mai mare de vehicule pe două roți aflate în trafic în sezonul estival. Polițiștii rutieri le recomandă conducătorilor de motociclete să poarte echipament complet de protecție, să adopte o conduită preventivă și defensivă, să respecte limitele legale de viteză, să păstreze distanța de siguranță și să adapteze viteza la condițiile de drum.

De asemenea, reprezentanții IPJ Bacău reamintesc că circulația pe drumurile publice este permisă doar persoanelor care dețin permisul de conducere corespunzător categoriei vehiculului utilizat.

Polițiștii fac apel la toți participanții la trafic și la cei prezenți la festivaluri să manifeste responsabilitate, să respecte regulile de circulație și indicațiile forțelor de ordine din teren.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bacău au transmis că vor rămâne prezenți pe întreaga durată a manifestărilor pentru ca acestea să se desfășoare în condiții de siguranță, atât pentru participanți, cât și pentru organizatori.