La 50 de ani de la „10-le perfect”, Nadia Comăneci revine la Montreal, locul unde a schimbat istoria sportului

La exact o jumătate de secol de la momentul care a revoluționat gimnastica mondială, Nadia Comăneci s-a întors la Montreal pentru a participa la evenimentele dedicate aniversării primului „10 perfect” din istoria Jocurilor Olimpice. Emoția a fost cu atât mai mare cu cât ceremonia a avut loc chiar în orașul în care, pe 18 iulie 1976, o adolescentă de doar 14 ani din Onești devenea un simbol al excelenței sportive.

În urmă cu 50 de ani, Nadia Comăneci a executat un exercițiu impecabil la paralele inegale, iar arbitrii i-au acordat nota maximă. Tabela electronică, însă, nu fusese programată să afișeze un 10, considerat imposibil la acea vreme, și a indicat celebrul „1.00”, imagine care avea să intre definitiv în istoria sportului.

Revenită la Montreal pentru comemorarea acestui moment, Nadia a vorbit despre emoția pe care o simte de fiecare dată când se întoarce în orașul care i-a schimbat viața.

„Este foarte emoționant pentru mine să revin la Montreal de fiecare dată, chiar dacă au trecut deja cel puțin trei generații”, a declarat fosta campioană olimpică în cadrul manifestărilor aniversare.

Evenimentele organizate în Montreal marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria sportului mondial și au reunit foști sportivi, oficiali olimpici și numeroși admiratori ai gimnastei românce. Pentru canadieni, Nadia rămâne una dintre figurile emblematice ale Jocurilor Olimpice din 1976, iar pentru România continuă să fie una dintre cele mai iubite personalități sportive.

După acel prim 10 perfect, Nadia Comăneci a mai obținut încă șase note de 10 la Jocurile Olimpice de la Montreal, cucerind trei medalii de aur, una de argint și una de bronz. Performanțele sale au schimbat pentru totdeauna standardele gimnasticii artistice și au inspirat generații întregi de sportivi din întreaga lume.

Pentru județul Bacău, aniversarea are o semnificație aparte. Nadia Comăneci este originară din Onești, orașul în care și-a început cariera sub îndrumarea antrenorilor Béla și Márta Károlyi, înainte de a deveni una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial. Astăzi, la 50 de ani de la acea performanță istorică, numele său continuă să fie sinonim cu perfecțiunea, iar „10-le perfect” rămâne unul dintre cele mai memorabile momente din istoria Jocurilor Olimpice.