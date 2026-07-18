Gimnastică: Băcăuancele Alexia Blănaru și Elena Maria Cerguță vor reprezenta România la Campionatele Europene!

La întrecerile continentale ce vor avea loc la mijlocul lunii august, la Zagreb, Alexia va concura la senioare, iar Elena la junioare. Antrenoarea Alexiei de la SCM Bacău, Vasilica Agop va fi, la rândul său, prezentă la Europene din Croația ca arbitră internațională

Pe 18 iulie 1976, oneșteanca Nadia Comăneci scria istorie. Și rescria istoria gimnasticii, obținând, la Montreal, prima notă de 10 din analele Jocurilor Olimpice: exemplul suprem al perfecțiunii. La jumătate de veac distanță, școala de gimnastică a Bacăului continuă să pășească pe urmele Nadiei.

Astfel, sâmbătă, 18 iulie, 2026, site-ul oficial al Europeans Gymnastics a dat publicității lista cu echipele care vor participa la Campionatele Europene de Senioare și Junioare programate la mijlocul lunii august, la Zagreb, în Croația.

Iar în echipa României se regăsesc, pentru prima oară după foarte mult timp, două gimnaste legitimate la SCM Bacău: Alexia Blănaru și Elena Maria Cerguță. Alexia, care este componentă a Centrului Național Olimpic de la Deva, va concura în echipa de senioare a României, din care mai fac parte Sabrina Maneca Voinea, Daria Ștefania Tănasă, Ariana Cotu și Adelina Ionescu. Cu excepția Sabrinei, toate celelalte tricolore se află la primul lor concurs european de senioare.

În vârstă de 16 ani, Alexia Blănaru, care a fost descoperită și formată la SCM Bacău de antrenorii emeriți Vasilica și Cornel Agop, se prezintă la Zagreb cu un moral ridicat, în condițiile în care anul acesta a adus României singura medalie la cea de-a 20-a ediție a puternicului concurs internațional de la Koper, în Slovenia, World Challenge Cup: aur la bârnă. Asta după ce anul trecut, băcăuanca fusese de asemenea singura româncă medaliată la Mondialele de junioare de la Manila.

Dacă Alexia va concura la Europenele de senioare, în schimb colega sa de club, Elena Maria Cerguță va lua startul în competiția continentală a junioarelor, alătiuri de următoarele tricolore: Aniela Tudor, Delia Jitea, Alexandra Nica și Maria Calciu. Formată și antrenată la SCM Bacău de Mihaela Bucur și Alexandra Roșu, Elena Cerguță, care de luna trecută este componentă a CNOPJ Deva, s-a remarcat luna aceasta la întrecerea internațională „Rising Stars” de la Ploiești, ce a constituit a doua etapă de selecție pentru Campionatele Europene de la Zagreb.

La „Rising Stars”, Elena a cucerit două medalii de aur (la individual compus și cu echipa României) și una de bronz la bârnă. Și cum nu există doi fără trei, alături de Alexia Blănaru și Elena Maria Cerguță, Bacăul și SCM Bacău vor fi reprezentate la Campionatele Europene de la Zagreb și de Vasilica Agop.

Antrenoarea emerită care, alături de soțul său, Cornel Agop, a lansat-o pe Alexia Blănaru spre marea performanță, va fi prezentă Europenele din Croația în calitate de arbitră internațională. Așadar, școala de gimnastică a Bacăului continuă să țină steagul sus. După exemplul de aur al Nadiei!