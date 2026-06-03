Festivitate emoționantă pentru absolvenții Promoției 2026 de la Liceul Teoretic „Ion Borcea” Buhuși

Liceul a îmbrăcat haine de sărbătoare cu ocazia festivității de absolvire dedicate Promoției 2026, eveniment desfășurat sub tema „O călătorie numită liceu”. Elevi, profesori, părinți și invitați au trăit momente încărcate de emoție, recunoștință și speranță pentru viitor.

Ceremonia a fost prezentată de elevii Alexia Mihaela Macovei și Țaga Octavian Andrei, care au transmis mesaje de apreciere pentru parcursul absolvenților și pentru sprijinul oferit de profesori și familii de-a lungul celor patru ani de liceu.

În deschiderea festivității, conducerea liceului, reprezentată de directorul prof. Mihai Elena Daniela și directorul adjunct prof. Cojocaru Andreea Ștefana, a adresat un mesaj absolvenților, subliniind importanța educației, a muncii și a responsabilității în construirea viitorului.

Unul dintre cele mai așteptate momente a fost premierea șefelor de promoție. Titlul a fost obținut de elevele Andrei Bianca Mihaela și Mândrilă Ioana Delia, ambele încheind cei patru ani de liceu cu media generală 9,98.

La profilul umanist, Andrei Bianca Mihaela s-a remarcat prin sensibilitate intelectuală, cultură și pasiune pentru cunoaștere. Profesorii au evidențiat seriozitatea și performanțele sale constante.

La profilul real, Mândrilă Ioana Delia a impresionat prin ambiție, echilibru și putere de muncă, devenind un exemplu de excelență academică pentru colegii săi.

Un moment simbolic și plin de semnificație a fost acordarea „Cheii succesului” elevei Pristavu Ryana Maria. Distincția a reprezentat continuitatea valorilor școlii și încrederea acordată noii generații.

Atmosfera festivă a continuat cu interpretarea melodiei „Ani de liceu”, susținută de eleva Asandei Riana, moment care a stârnit emoție și aplauze din partea celor prezenți.

În cadrul ultimei strigări a catalogului au fost premiate toate clasele terminale.

Clasa a XII a A a fost coordonată de profesorii diriginți Andrei Oana Maria și Borcianu Elena Manuela. Organizatorii au evidențiat spiritul de echipă, prietenia și dorința elevilor de a evolua permanent.

Clasa a XII a B, dirijată de profesorul Munteanu Dumitru, s-a remarcat prin responsabilitate, maturitate și perseverență în depășirea provocărilor.

Elevii clasei a XII a C, coordonați de profesorul Andrei Ioan, au fost apreciați pentru seriozitate, răbdare și muncă susținută.

Clasa a XII a D, îndrumată de profesorul Andrei Sebastian, a încheiat anii de liceu cu emoție și încredere în propriul viitor.

Festivitatea s-a încheiat cu mesaje de încurajare pentru absolvenți și cu urarea ca fiecare dintre ei să își urmeze visurile cu încredere, curaj și perseverență.