Două întreruperi programate ale furnizării apei în municipiul Bacău. Cartierul Șerbănești, afectat în noaptea de joi spre vineri

Furnizarea apei potabile va fi întreruptă în mai multe zone din municipiul Bacău în perioada următoare, atât pentru efectuarea unor lucrări de modernizare a rețelei, cât și pentru remedierea unei avarii apărute la sistemul de distribuție, a anunțat Compania Regională de Apă Bacău (CRAB).

Potrivit operatorului, în noaptea de 4 spre 5 iunie 2026, între orele 21:00 și 05:00, alimentarea cu apă va fi sistată în cartierul Șerbănești. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de interconectare a noii rețele de distribuție a apei de pe Bulevardul Unirii, realizate la solicitarea societății Recon & Doje SRL.

De asemenea, joi, 4 iunie, între orele 09:00 și 11:00, furnizarea apei potabile va fi întreruptă pentru consumatorii de pe Calea Moldovei și din cartierul Gherăiești, inclusiv în ansamblul rezidențial Green Town. Oprirea este cauzată de o defecțiune apărută la conducta de distribuție a apei potabile din zonă.

Reprezentanții CRAB recomandă utilizatorilor afectați să își asigure rezerve de apă pentru intervalele în care alimentarea va fi sistată, pentru a reduce disconfortul provocat de lucrări.

Operatorul avertizează că, după reluarea furnizării apei, în zonele afectate pot apărea temporar fenomene de turbiditate, apa prezentând impurități rezultate din manevrele efectuate în rețea.

CRAB precizează că aceste efecte sunt de scurtă durată și recomandă consumatorilor să lase apa să curgă câteva minute până la limpezirea completă.