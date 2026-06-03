Liceul Tehnologic Târgu Ocna, premiat la EUROINVENT 2026 cu medalii și distincții internaționale

Liceul Tehnologic Târgu Ocna a obținut rezultate remarcabile la cea de-a XVIII-a ediție a Salonului Internațional de Inventică și Inovare EUROINVENT, cel mai mare eveniment de profil din Europa de Sud-Est, desfășurat la Iași.

În anul în care se împlinesc 50 de ani de la primul „10 perfect” din istoria gimnasticii mondiale, performanța Nadiei Comăneci pare să inspire și noile generații de elevi, care demonstrează că excelența poate fi atinsă și în domeniul cercetării și inovării.

Organizat de Forumul Inventatorilor Români în parteneriat cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași și desfășurat sub patronajul International Federation of Inventors’ Associations și World Invention Intellectual Property Associations, salonul EUROINVENT reunește anual inventatori, cercetători și instituții de învățământ din întreaga lume.

La ediția din acest an au fost prezentate aproximativ 700 de proiecte provenite din 45 de țări. Printre participanții care s-au remarcat s-a numărat și echipa Liceului Tehnologic Târgu Ocna, formată din elevul Andrei Pârvu și coordonată de profesorii Simina Tănasă și Nicoleta Vartolomei.

Proiectele prezentate au fost recompensate cu numeroase distincții, printre care Premiul Special EUROINVENT, Medalia de Aur și Medalia de Argint EUROINVENT, precum și o medalie și un premiu special acordate de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

De asemenea, echipa a primit Medalia de Aur și Diploma de Excelență din partea Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare, precum și diplome de apreciere acordate de Asociația Iustin Capră și Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București.

Reprezentanții unității de învățământ au subliniat că rezultatele obținute reflectă creativitatea, munca și pasiunea elevilor și profesorilor implicați, dar și potențialul pe care îl au tinerii din Târgu Ocna de a performa la nivel internațional în domeniul inovării și cercetării aplicate.

Prin aceste rezultate, Liceul Tehnologic Târgu Ocna își consolidează reputația de promotor al excelenței educaționale și al spiritului inovator în rândul elevilor săi.