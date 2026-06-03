Judo: „CSMei” băcăuani de bronz: Tudor Herciu la U12 și Andrei Buga la Tineret U23

Două fronturi, aceeași strălucire de bronz a medaliilor. Weekendul trecut, la Cluj Napoca, judoka CSM Bacău au fost angajați pe două fronturi de luptă: Campionatele Naționale de Copii 3 Under 12 și cele de Tineret U23.

La Naționalele U12, Tudor Herciu a cucerit bronzul în limitele categoriei de greutate 38 kg, categorie care a reunit pe spațiile de luptă nu mai puțin de 29 de participanți. Prin acest succes, venit chiar înainte de Ziua Copilului, sportivul antrenat de Simona Aruș a cunoscut și satisfacția calificării la Balcaniada programată în august, în Bosnia.

În ceea ce privește Naționalele de Tineret U23, CSM Bacău și-a trecut în cont de asemenea o medalie de bronz, protagonistul fiind Andrei Buga. „CSMeul” pregătit de Dragoș Constantin Cremene a urcat pe treapta a treia a podiumului la categoria de greutate 81 kg.

Tot la Naționalele U23, un alt elev al lui Dragoș Cremene, Matei Anghel, care a concurat la o categorie superioară de vârstă, a fost foarte aproape de podium la 81 kg, clasându-se finalmente pe locul 5, în timp ce Mina Bandi și Rareș Galea au ocupat poziția a șaptea la 73 kg.