Primele rucsacuri de urgență au ajuns la copiii din Bacău. Primăria și ISU promovează educația pentru situații de criză

Copiii din municipiul Bacău au primit primele rucsacuri de urgență în cadrul unei campanii derulate de Primăria Municipiului Bacău, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Bacău și Inspectoratul Școlar Județean.

Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, care a precizat că proiectul are ca scop familiarizarea elevilor cu noțiunile de bază privind pregătirea pentru situații de urgență și dezvoltarea unei culturi a prevenției în rândul celor mici. Primele rucsacuri au fost oferite copiilor care au participat la concursurile organizate de ISU Bacău în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Copilului.

Acestea au fost achiziționate de Primăria Bacău și conțin o trusă medicală, o lanternă și un fluier, elemente considerate esențiale în primele momente ale unei situații de criză. Potrivit edilului, elevii sunt încurajați să completeze rucsacul cu alte obiecte necesare pentru situații precum cutremure, inundații sau incendii. Specialiștii recomandă ca un rucsac de urgență să conțină apă potabilă, alimente neperisabile, o trusă de prim ajutor, lanternă, radio, produse de igienă, haine de schimb și copii ale documentelor importante.

„Prin aceste activități ne dorim în primul rând să conștientizăm copiii cu privire la importanța pregătirii în situații de urgență și să îi ajutăm să înțeleagă, în mod concret, ce înseamnă un rucsac de urgență și cum îi poate ajuta în momente critice. Mai departe, vor fi mai bine pregătiți și adulții din jurul lor și întreaga comunitate”, a declarat primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu. Inițiativa face parte dintr-un program local de educație preventivă prin care autoritățile urmăresc să crească gradul de pregătire al populației în fața unor evenimente majore și să transforme copiii în adevărați ambasadori ai siguranței în propriile familii.