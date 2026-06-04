Trupul și Sângele Domnului – Joia Verde

În fiecare an, la câteva zile după Solemnitatea Preasfintei Treimi, Biserica ne invită să celebrăm sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului, care are în centru Sacramentul Euharistiei, instituit de Isus Cristos la Ultima Cină, când ni s-a oferit ca hrană sufletească.

Sărbătoarea de astăzi, numită în tradiție și „Joia Verde”, a fost instituită de Papa Urban al IV-lea, în anul 1264 ca sărbătoare de poruncă pentru Biserica Universală, tocmai pentru a întări credința în prezența reală a lui Isus din Preasfântul Sacrament.

Întrucât Joia Sfântă, în care comemorăm Cina Domnului și Institiurea Sfintei Euharistii, este centrată pe Patimirea și Moartea lui Isus, Biserica ne propune după Înviere această sărbătoare specială pentru a reflecta asupra Sfintei Euharistii ca dar al lui Cristos pentru Biserica Sa.

Euharistia este aducerea de mulțumire pentru tot ceea ce Isus a făcut pentru noi. Dacă rămânem aproape de Sfânta Liturghie, nu ne vom îndepărta niciodată de Isus. Iar despre acest adevăr chiar El a dat mărturie când a spus: „Cine mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne în mine şi eu în el”.

Sărbătoarea de astăzi ne invită să reflectăm în primul rând asupra prezenței reale a lui Isus Cristos în Taina Euharistiei.

Atunci când mergem la biserică, nu trebuie să sperăm că Domnul va fi acolo. Prezența lui nu depinde de dispoziția noastră, de ceea ce simțim noi, de sfințenia noastră sau chiar de credința noastră. Cristos este cu adevărat prezent în Euharistie pentru că ne-a promis acest lucru: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul lumii”.

Dar ce înseamnă pentru noi „Prezența reală”? Înseamnă că noi credem că atunci când mergem la biserică, Cristos este prezent în tabernacol și pe altar la Sfânta Liturghie nu în mod simbolic, ci este preznt în mod real, cu Trupul și Sângele său. Iar ca dovadă a acestei prezențe reale sunt atâtea miracol euharistice care au avut loc de-a lungul timpului.

În Sfânta Euharistie, Isus s-a oferit pe sine tuturor. Acest sacrament nu este rezervat doar celor desăvârșiți, ci este dăruit pentru a ne ajuta pe toți în călătoria vieții. Pentru că îl primim pe același Cristos, Euharistia ne ajută să ne simțim parte din Trupul lui, care este Biserica. Euharistia ne ține împreună.

Pr. Octavian Sescu, Parohia Romano-Catolică „Nașterea Sfintei Fecioare Maria”, Valea Seacă