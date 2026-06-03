La 13 ani, campion mondial! Povestea incredibilă a lui Dominick Dulhac, mândria Bacăului

Cum ajunge un copil care visa să fie portar să devină campion mondial la box profesionist la doar 13 ani? În acest episod descoperim povestea lui Dominick Dulhac, tânărul sportiv din Bacău care a scris istorie după ce a cucerit titlul mondial U15 WFC în Ungaria. Vorbim despre anii petrecuți pe terenul de fotbal, performanțele școlare remarcabile, întâlnirea care i-a schimbat destinul și drumul spectaculos către centura mondială. De asemenea, aflăm detalii despre rolul decisiv al tatălui său, Dragoș Dulhac, despre pregătirea meticuloasă din spatele succesului, despre legăturile cu Connor McGregor și despre planul ambițios care vizează Jocurile Olimpice din 2032. O poveste despre disciplină, muncă, sacrificiu și performanță la cel mai înalt nivel.