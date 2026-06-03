Când și privilegiații ies în stradă

Am urmărit în ultimele zile știrile despre protestele, conflictele de muncă și amenințările cu greva venite din partea unor angajați din Justiție și din sistemul Finanțelor. Ca simplu contribuabil, mărturisesc că am rămas surprins de amploarea nemulțumirilor exprimate de categorii profesionale despre care statisticile oficiale ne spun de ani de zile că se află printre cele mai bine plătite din sectorul bugetar. Nu contest dreptul nimănui de a protesta. Este un drept legitim într-o societate democratică.

Totuși, nu pot să nu mă întreb: dacă cei care beneficiază de salarii peste media economiei, de sporuri consistente și de alte avantaje consideră că situația lor este insuportabilă, atunci profesorii ce ar mai trebui să spună? Ce ar trebui să spună dascălul dintr-o școală de provincie, care lucrează cu zeci de copii zilnic, pregătește lecții acasă și încearcă să formeze generațiile viitoare pe un salariu care, de multe ori, abia îi permite un trai decent? Ce ar trebui să spună profesorii care au fost nevoiți să iasă în stradă în repetate rânduri pentru a obține promisiuni privind salarizarea, multe dintre ele rămase doar pe hârtie? În ultimii ani am asistat la o competiție ciudată între diferite categorii de bugetari, fiecare revendicând statutul de cea mai nedreptățită. În tot acest timp, contribuabilul care plătește nota de plată privește nedumerit. Există domenii esențiale care merită salarii bune și respect social. Justiția și administrația fiscală fac parte dintre ele.

Dar la fel de esențială este și educația. Poate că înainte de a vorbi despre noi privilegii și noi majorări, ar trebui să discutăm despre echitate. Despre modul în care sunt distribuite resursele publice și despre mesajul pe care îl transmitem societății atunci când profesorii, cei care pregătesc viitorii judecători, procurori, inspectori fiscali sau miniștri, ajung să fie tratați ca o prioritate secundară. Ca cetățean, nu-mi doresc conflicte sociale și nici blocarea unor instituții importante. Îmi doresc însă o dezbatere sinceră despre prioritățile statului român. Iar dacă cei aflați deja în partea superioară a grilelor salariale sunt nemulțumiți, atunci cred că avem o problemă mult mai profundă decât simpla împărțire a unor fonduri.

Un cititor preocupat de echitatea din sistemul public