Gimnastică: Băcăuancele Elena Maria Cerguță și Diana Bichescu, medaliate la „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10”

La mijlocul lunii martie, gimnasta băcăuană în vârstă de 15 ani Elena Maria Cerguță cunoștea satisfacția de a face parte din delegația tricoloră care a însoțit-o pe Nadia Comăneci la Parlamentul European de la Bruxelles.

La finalul lui mai, sportiva descoperită și antrenată la SCM Bacău de Mihaela Bucur și Alexandra Roșu și care, din ianuarie 2024, este componentă a CNOPJ Onești sub comanda antrenorilor Ileana Hrușcă și Florin Uzum, a avut parte de o nouă bucurie majoră alături de „Zeița de la Montreal”.

De data aceasta chiar cu prilejul competiției ce poartă numele celei mai bune gimnaste din istorie. Weekendul trecut, la cea de-a 12-a ediție a „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10”, care a reunit la Onești peste 200 de gimnaste din diferite țări ale lumii, Elena Maria Cerguță a cucerit aurul cu echipa României sub privirile Nadiei, dar și a celorlalte componente ale echipei României de la Olimpiada din 1976, de la Montreal.

Nu a fost singura reușită de top pentru Elena, care și-a completat palmaresul cu două medalii de argint la bârnă și la sărituri.

Alături de Elena a urcat pe podiumul întrecerilor derulate în Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” și o altă gimnastă SCM Bacău antrenată de Mihaela Bucur și Alexandra Roșu: Diana Bichescu. Aceasta a obținut bronzul la individual compus. Totodată, merită semnalat și locul 6 obținut la sărituri de o altă reprezentantă de viitor a SCM-ului, Amalia Macovei, pregătită de antrenoarea emerită și arbitra internațională Vasilica Agop.

„Ca antrenor, nu există satisfacție mai mare decât să-ți vezi sportivii strălucind și urcând pe podium. Felicitări din tot sufletul fetelor noastre! Munca voastră asiduă din sala de antrenament, disciplina și determinarea de care ați dat dovadă au dat roadele pe care le meritați din plin”, a fost mesajul antrenoarei Mihaela Bucur la finalul „Nadia Comăneci International Cup- Perfect 10”. Așadar, în județul Nadiei, modelul Nadiei este urmat cu succes.