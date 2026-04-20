De la un stop în trafic la o captură de droguri: povestea polițistei din Târgu Ocna aflată în centrul unei controverse

O agentă de poliție din stațiunea Târgu Ocna a ajuns în centrul unei controverse publice după ce o sancțiune rutieră aplicată unui șofer a devenit virală pe internet. În paralel însă, aceeași polițistă a fost implicată și într-o acțiune care a dus la depistarea unor persoane suspectate că dețineau droguri, potrivit informațiilor confirmate de autorități.

O oprire în trafic care a devenit virală

Totul a pornit după ce imagini surprinse de camera de bord a unui autoturism au fost publicate pe rețelele sociale. În înregistrare apare o polițistă din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna care oprește în trafic un bărbat de 46 de ani, din municipiul Moinești.

Incidentul a avut loc pe DN 12A. Potrivit relatărilor apărute în spațiul public, conducătorul auto ar fi fost sancționat după ce agentul ar fi apreciat că acesta a trecut pe culoarea galbenă a semaforului.

Șoferul susține însă că imaginile din camera de bord ar demonstra că a trecut pe culoarea verde și a anunțat că va contesta sancțiunea în instanță. Dialogul dintre cei doi, surprins în filmare, a fost intens comentat online, iar materialul video s-a răspândit rapid pe platformele sociale.

În urma reacțiilor apărute în spațiul public, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a anunțat că a demarat verificări interne.

„Controlul este efectuat prin Biroul Control Intern și vizează modul în care a fost gestionată oprirea în trafic”, au precizat reprezentanții IPJ Bacău.

Instituția a subliniat că sancțiunea a fost aplicată în baza constatărilor directe ale polițistului, iar procesul-verbal de contravenție beneficiază de prezumția de legalitate până la o eventuală decizie a instanței.

Un alt episod: informația care a dus la descoperirea drogurilor

În timp ce cazul sancțiunii rutiere este analizat administrativ, aceeași polițistă a avut un rol important într-o intervenție care a dus la descoperirea unor substanțe suspecte de droguri.

La data de 19 aprilie, o patrulă de poliție din cadrul Poliției Stațiunii Târgu Ocna a depistat, pe o stradă din localitate, trei persoane care au devenit agitate la vederea echipajului.

Polițiștii au procedat la legitimarea acestora și la controlul corporal, precum și al bagajelor pe care le aveau asupra lor. În geanta uneia dintre persoane au fost descoperite aproximativ 200 de folii de aluminiu care conțineau o substanță vegetală mărunțită, de culoare verde-oliv.

Substanțele au fost ridicate și urmează să fie analizate de specialiști, fiind înaintate către Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (B.C.C.O.) Bacău.

Potrivit informațiilor disponibile, polițista aflată acum în centrul controversei a fost cea care a transmis operativ colegilor datele privind posibila deținere de droguri de către persoanele depistate, contribuind astfel la intervenția care a dus la descoperirea substanțelor.

Două povești care se intersectează

Astfel, în timp ce în mediul online se discută intens despre sancțiunea rutieră aplicată pe DN 12A, în plan profesional aceeași polițistă a fost implicată în furnizarea informațiilor care au stat la baza unei acțiuni ce ar putea avea implicații penale.

Ancheta internă dispusă de conducerea IPJ Bacău urmează să stabilească dacă modul de intervenție în cazul sancțiunii rutiere a respectat toate procedurile legale.

În paralel, cercetările privind substanțele descoperite asupra celor trei persoane continuă, urmând ca rezultatele analizelor și investigațiilor să stabilească natura exactă a acestora și eventualele măsuri legale care se impun.