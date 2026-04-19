Intervenție Salvamont în zona Sărata: victimă a unui accident cu ATV, transportată cu elicopterul SMURD

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean pentru Promovarea Turismului și Coordonarea Activității Salvamont Bacău au intervenit astăzi în zona Sărata pentru salvarea unei persoane care a suferit traumatisme multiple după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a răsturnat.

Din cauza terenului dificil, la intervenție au participat mai multe echipaje de salvatori montani, pompieri și paramedici, iar pentru evacuarea rapidă a victimei a fost solicitat și elicopterul SMURD.

Salvatorii montani au ajuns primii la locul accidentului și au acordat victimei primul ajutor. Ulterior, aceasta a fost imobilizată pe targă de salvare și stabilizată de echipajele medicale sosite la fața locului. În imagini se poate observa mobilizarea mai multor salvatori și paramedici care au lucrat împreună pentru pregătirea transportului medical.

Victima a fost transportată până într-o zonă accesibilă, unde a aterizat elicopterul SMURD. După preluarea de către echipajul aeromedical, persoana rănită a fost urcată la bordul aeronavei și transportată de urgență la spital pentru investigații și tratament de specialitate.

Intervenția s-a desfășurat în condiții de teren accidentat, iar salvatorii montani din Bacău subliniază încă o dată importanța prudenței în utilizarea vehiculelor off-road în zonele greu accesibile.