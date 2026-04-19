Onesteanca Mihaela Cambei, trei medalii la Europenele de haltere de la Batumi: aur la smuls și două de argint

Halterofila română Mihaela Cambei (23 de ani), originară din Onești și campioană europeană a ultimelor trei ediții la categoria 49 kg, a cucerit duminică trei medalii – una de aur și două de argint – la categoria 53 kg, în prima zi a Campionatelor Europene de haltere de la Batumi (Georgia), desfășurate în perioada 19–26 aprilie.

Cambei a obținut medalia de aur la stilul smuls, după ce a ridicat 95 kg, rezultat cu care a stabilit și un nou record european. Sportiva a reușit prima încercare la 90 kg, a ratat la 93 kg, dar a revenit și a reușit ultima tentativă, la 95 kg, performanță care i-a adus titlul continental la acest stil.

La aruncat, românca a ridicat 110 kg la prima încercare și 114 kg la a doua, însă a ratat ultima tentativă, la 117 kg, când a scăpat bara. Astfel, a încheiat proba pe locul al doilea, cu medalia de argint, fiind devansată de belgianca Nina Sterckx, care a reușit 116 kg.

În clasamentul total, Mihaela Cambei a acumulat 209 kg, performanță care i-a adus medalia de argint, în timp ce Nina Sterckx a câștigat aurul cu 210 kg.

Tot la categoria 53 kg a concurat și românca Alexia Diana Șipoș, care a încheiat proba de smuls cu 81 kg.

Vicecampioană olimpică și mondială, Cambei a debutat la această ediție a Europenelor la categoria 53 kg, după ce a urcat de la 49 kg în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Los Angeles 2028. Anul trecut, la Campionatele Mondiale din Norvegia, ea a stabilit două recorduri europene, cu 94 kg la smuls și 208 kg la total, cucerind aurul la smuls și argintul la aruncat și la total.

România participă la Campionatele Europene de la Batumi cu 15 halterofili, iar obiectivul delegației este câștigarea a cel puțin cinci medalii, potrivit președintelui Federației Române de Haltere, Alexandru Pădure. La precedenta ediție, disputată anul trecut la Chișinău, sportivii români au obținut 11 medalii (4 aur, 3 argint, 4 bronz).