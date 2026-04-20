Cum poți ajunge pe „lista rușinii” publicată de Guvern

Guvernul a stabilit valorile minime ale datoriilor restante la bugetele locale de la care persoanele fizice și companiile vor fi incluse pe lista publică a debitorilor, cunoscută în spațiul public drept „lista rușinii”. Hotărârea de Guvern a fost publicată în Monitorul Oficial în aceeași zi în care a fost adoptată.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 220/2026, pragurile stabilite sunt de 1.200 de lei pentru persoanele fizice și 5.000 de lei pentru persoanele juridice. Aceste limite vor fi utilizate de autoritățile fiscale locale pentru publicarea trimestrială a listei contribuabililor care înregistrează obligații fiscale restante.

Măsura este prevăzută de articolul 162 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, modificat prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, care obligă Guvernul să stabilească prin hotărâre valorile minime ale datoriilor ce pot determina publicarea numelor debitorilor.

Publicarea listei va începe cu primul trimestru al anului 2026, iar autoritățile fiscale locale vor trebui să afișeze debitorii care depășesc aceste plafoane până la data de 30 aprilie 2026.

Cum au fost stabilite pragurile

Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, pragul pentru persoanele fizice a fost calculat pornind de la o obligație fiscală anuală estimată la aproximativ 609 lei, compusă din impozitul pentru un apartament de două camere cu o suprafață de 50 de metri pătrați (468 lei) și impozitul pentru un autoturism cu motor de 1.600 cm³ (141 lei).

Executivul a considerat că acumularea unor datorii echivalente cu aproximativ doi ani de obligații fiscale, adică circa 1.200 de lei, reprezintă un nivel suficient de relevant pentru includerea pe lista debitorilor.

În cazul firmelor, calculul a avut ca reper un spațiu comercial de aproximativ 50 de metri pătrați, pentru care impozitul anual estimat este de aproximativ 2.500 de lei, raportat la o valoare medie de piață de circa 250.000 de lei. Astfel, acumularea unor datorii pe doi ani – aproximativ 5.000 de lei – justifică, potrivit Guvernului, publicarea datelor despre debitor.

Ce informații vor fi publicate

Lista datornicilor va fi publicată în Monitorul Oficial și va include, în cazul persoanelor fizice, următoarele informații:

numele și prenumele contribuabilului;

unitatea administrativ-teritorială unde acesta are domiciliul fiscal;

numărul rolului nominal unic;

domiciliul.

Autoritățile fiscale locale au obligația să actualizeze informațiile dacă datoriile sunt achitate integral. În aceste situații, modificările trebuie operate în termen de 15 zile de la efectuarea plății.

Prin această măsură, Guvernul urmărește creșterea gradului de colectare a taxelor locale și descurajarea acumulării de datorii la bugetele administrațiilor locale.